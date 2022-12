18 Jahre altes MMORPG bring neue Erweiterung – Teuerste Version kostet so viel wie 2 Collector’s Editions von WoW

Pokémon Karmesin und Purpur: So viel Multiplayer steckt in dem neuen Spiel

Pokémon Karmesin und Purpur: So viel Multiplayer steckt in dem neuen Spiel

Braucht man die teuerste Edition? Nein, denn in der teuersten Edition sind vor allem viele Boni drin, die ihr nicht für das Spiel benötigt. Obendrein ist etwa auch die Erweiterung selbst zweimal enthalten und kann etwa an einen Mitspieler weitergegeben werden.

Seit 2004 sind für das MMORPG mittlerweile 17 Addons und 4 Abenteuerpacks erschienen. Mit „Renewal of Ro“ hat man nun ein weiteres Addon veröffentlicht, welches am 30. November 2022 gestartet ist. Dabei handelt es sich um ein Buy-to-Play-Modell: Wer die Erweiterung spielen möchte, muss sie im Shop kaufen.

Insert

You are going to send email to