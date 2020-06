Bei EVE Online hat eine Gruppe von Weltraumpiraten jetzt den Coup ihres Lebens gelandet. Nach einem neuen Patch ging die Gruppe auf Raubzug und stieß auf eine Goldader. Eine einzige Struktur, die früher Spielern gehörte, brache Items im Wert von 4 Billionen ISK, etwa 60.000$.

Das sind Zitadellen in EVE Online: 2016 brachte EVE „Zitadellen“ ins Spiel: gigantische Raumstationen, die Spieler errichten können. Diese Zitadellen sollten damals sowas wie „sichere Häfen“ für Spieler sein, die dort ihr Hab und Gut deponieren konnten. Selbst bei einer Zerstörung der Zitadelle waren die Items sicher. Das Problem: Die Zitadellen waren letztlich „zu sicher“ und beschränkten das Chaos, das EVE nun wieder mehr befeuern will.

Mit den Jahren haben einige Gruppen und Spieler, denen Zitadellen gehören, EVE Online verlassen. Daher hat sich EVE im Patch „Forsaken Fortresses“ dazu entschlossen, solche verlassenen Zitadellen für die Plünderung freizugeben. Besitzer dieser „toten“ Zitadellen wurden vorher gewarnt, dennoch ist das jetzt ein Fest für Weltraum-Piraten.

Zitadellen in EVE Online sind riesige Raumstationen.

Spieler bereitet sich auf Raubzug vor, erstellt 8 Accounts

Das war der Raubzug: Der Spieler Sulley hat sich einen Monat lang darauf vorbereitet, jetzt zuzuschlagen, als der Patch live ging. Wie PC Gamer berichtet, hat er 32 Zitadellen in der High-Sec-Region erst alleine und später mit einer Gruppe von Freunden ausgeräumt. Er sagt, die meisten hatten nur kleinere Vermögen.

Doch am 2. Juni machte er fette Beute. Er und seine Plünderkumpels räumten eine Zitadelle aus, die der Gruppe „Future Tech Industrie“ gehörte. Dort stießen sie auf die wahrscheinlich „größte Beute in der Geschichte von EVE Online“, wie PC Gamer weiß.

Es waren Items im Wert von 4 Billionen ISK. Wenn man das in Spielzeit umrechnet, sind das etwa 60.000$.

Zitadellen sollten eigentlich sichere Häfen sein, nun sind sie fette Beute.

Dabei war das eigentlich eine relativ unbedeutende Zitadelle, ein „Raitaru Engineering Complex“ im Sternensystem Stetille – sozusagen am Arsch der Welt. Doch die Zitadaelle spuckte hochwertige Blueprints aus, darunter 23 „Tech 2“-Versionen, die einen enormen Wert besitzen. Denn mit diesen Blaupausen lassen sich spezialiserte und mächtige Versionen von Dingen herstellen.

EVE Online hat vor Jahren den Nachschub an diesen Blaupausen abgedreht, daher sind es enorm begehrte Sammlerstücke.

Die Blaupausen sind so selten, dass der Preis „Verhandlungssache“ ist und sie an den Meistbietenden verhökert werden. Sully hat das meiste der Sammlung bereits für 3.8 Billionen ISK versetzt und hat immer noch einige der Blaupausen über.

Das ist das Vermögen, das erbeutet wurde. Quelle. PC Gamer

Raubzug war geplant, sollte erst alleine laufen

Das sagt der Spieler: Der Raubzug war kein Zufall. Seit Sulley weiß, dass der „Forsaken Fortress“-Patch kommen würde, hat er seine Hausaufgaben gemacht. Er sagt, er habe etwa eine Woche damit verbracht, nach Zitadellen zu suchen, die so aussahen, als wären sie verlassen und reif für die Plünderung.

Er habe versucht, den Wert der Zitadellen und ihren Status zu schätzen, indem er Informationen über die Organisation sammelte und noch einen kleinen Trick benutzte, um genau zu erfahren, wann eine Zitadelle „reif“ ist: Er deponierte ein Item in der Zitadelle und wurde so gewarnt, wann das in Gefahr war, geplündert zu werden.

Am Ende kam er auf 18 Ziele, die sich lohnen könnten. Und wie man sieht, war ein Volltreffer dabei.

In 1 Stunde alles verloren, was er in 14 Jahren EVE Online aufgebaut hat

Am Anfang hatte Sulley versucht, den Raubzug alleine durchzuziehen. Dafür hat er sich 8 neue Accounts gemacht, die er hochzog, um Schiffe der „Kikimora“-Klasse zu fliegen, die er dann als Multiboxer steuerte. Die Zerstörer sind in EVE Online ideal dafür geeignet, um Zitadellen auszuräumen, denn sie verursachen umso mehr Schaden, je länger sie auf einem Ziel bleiben.

Doch als er dann begann, die Zitadellen unter Beschuss zu nehmen, merkte er, dass die mehr Beute ausspuckten, als er alleine einsammeln konnte. Andere Piraten kamen angeflogen und klauten Beute, die Sulley entging. Das konnte er selbstverständlich nicht dulden.

Daher entschloss sich Sulley letztlich doch, einige seiner Kumpels dazu zu holen, um sich lästige Fremd-Plünderer vom Hals zu halten.

Sulley sagt, er spielt seit 12 Jahren EVE Online und sein Anteil an den 4 Billionen ISK haben das, was er in EVE verdient bislang hat, jetzt auf einen Schlag verdreifacht.

Sulley greift mit mehreren Schiffen, die er über Multiboxing steuert, eine Zitadelle an. Quelle: PC Gamer

Umverteilung von alten Spielern auf aktive Spieler

Trotz seines enormen Profits sieht Sulley die Änderung bei den Zitadellen zwiegespalten: Diese „Umverteilung“ des Reichtums von alten Spielern zu neuen, sei für die neuen Spieler schon eine Super-Sache. Andererseits hätte jetzt eine Gruppe von Spielern alles verloren.

Es scheint unwahrscheinlich, dass Spieler, die alles verlieren, während sie inaktiv, noch mal in EVE Online reinschauen.

In EVE geht es oft um viele Stunden Arbeit.

Wie sich so ein Raubzug als Opfer anfühlt, hat ein Spieler im März 2020 erleben müssen. Der spielte seit 16 Jahren EVE Online, war dann aber der „Depp der Stunde“, als er Fracht im Wert von 5000$ durch All kutschtierte und sich dabei viel zu unvorsichtig verhielt:

Spieler verliert 5.000$ in EVE Online, weil er ins Visier von gelangweilten Piraten geriet.