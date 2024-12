In einem kostenlosen Survival-MMO im Weltraum werdet ihr die Welt mitgestalten können – Wer investiert, kann vorher loslegen

Mit EVE Online hat das Studio CCP Games ein erfolgreiches Weltraum-MMORPG entwickelt. Jetzt will man sich auch anderen Genres widmen, dem Weltraum und dem Online-Aspekt bleibt man aber treu. Mit EVE Frontier will man ein kostenloses Survival-MMO herausbringen. Bald startet eine Closed Alpha, an der ihr teilnehmen könnt, wenn ihr investiert.

Was ist EVE Frontier? EVE Frontier soll ein neues Online-Survival-MMO werden, das im selben Universum spielt wie EVE Online. Dabei setzen die Entwickler vor allem auf viel Freiheit und Sandbox-Mechaniken. Folgende Systeme soll das Spiel haben:

offene Server

offene Wirtschaft

offenes Ökosystem

konfigurierbare und programmierbare Komponenten, Währungen und Features

Im dunklen Weltraum müsst ihr dann versuchen zu überleben und dabei die Weiten und Gefahren des Universums zu erkunden. Außerdem soll EVE Frontier den Spielern durch Blockchain-Technologie viele Möglichkeiten geben, die Welt auf den Servern dauerhaft zu verändern. Das Spiel soll Free2Play werden, wer aber schon vorher loszocken möchte, kann sich den Founder Access holen.

Einen Teaser zum Spiel findet ihr hier:

Mit dem Founder Access könnt ihr schon bald zocken

Was ist der Founder Access? CCP Games hat jetzt den Founder Access angekündigt. Der bietet euch die Möglichkeit, an der kommenden Closed Alpha teilzunehmen. Die startet schon am 10. Dezember. Der Server soll dauerhaft aktiv sein, ihr müsst euch also an keine bestimmte Zeit anpassen. Der Zugang soll permanent sein.

Im Verlauf der Closed Alpha können Besitzer vom Founder Access laut CCP Games auch Feedback geben. Kontinuierlich sollen dann neue Inhalte und Features hinzugefügt werden.

Die Founder Access Packs bieten dem neben dem Alpha-Zugang auch noch andere Inhalte:

Namensreservierung

Cosmetics

Discord-Rollen

Zugang zu Entwicklerstreams

Im Pack ist auch eine Premium-Abo-Zeit enthalten, die eingelöst werden kann, wenn das Spiel vollends als Free2Play-Spiel startet. Auf der offiziellen Website könnt ihr euch die verschiedenen Versionen vom Founder Access anschauen. 3 Pakete zwischen 39,99 US-Dollar und 99,99 US-Dollar gibt es und aktuell habt ihr auf jedes Paket ein Rabatt von 10 US-Dollar.

Wann genau die vollständige Version von EVE Frontier starten soll, ist bisher unbekannt. Frontier ist aber nicht das einzige zukünftige Projekt des Studios. Mit EVE Vanguard möchte man auch ein Shooter-MMO im Stile von Destiny werden. MeinMMO-Redakteur Dariusz Müller konnte mit CCP Games über das kommende Spiel reden: EVE Vanguard kann der nächste große MMO-Shooter für Destiny-Fans werden, aber mit dem Unterschied, dass ihr die Story verändern könnt