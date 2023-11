Eines der besten Strategie-Spiele gibt es gerade kostenlos auf Steam, viele weitere sind reduziert

Für Europa Universalis IV stehen aktuell das Starter-Pack für 37,76 € statt 99,96 €, das Empire Bundle für 129,87 € statt 304,82 € sowie das Ultimate Bundle für 216,29 € statt 472,66 € zur Verfügung. Wer sich die komplette EU4-Erfahrung sichern will, kann dabei aktuell also 200 € sparen.

Spieler auf Steam sind von einem neuen Shooter begeistert, weil er 2 Genres mixt – „Das ist, was wir in Spielen wollen“

Für alle, die Bloodborne vermissen, erscheint heute Lies of P – Schaut auch den Launch-Trailer an

Was ist das für ein Spiel? Europa Universalis IV ist ein episches Strategie-Spiel aus dem Hause Paradox, das schon 2013 erschienen ist, aber bis heute mit neuen Inhalten versorgt wird. Am 6. November 2023 erschien die neueste Erweiterung King of Kings.

„Grand Strategy“-Games sind Strategie-Spiele mit einem besonders großen Umfang. Wohl kaum ein Name ist so synonym mit dem Genre wie der von Paradox Entertainment. Auf Steam gibt es gerade einen ganzen Haufen Leckerbissen für Fans der schwedischen Strategie-Genies.

Insert

You are going to send email to