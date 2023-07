Freundin gefährdet E-Sport-Karriere eines Pros in Valorant mit einem Tweet: Er reagiert komplett falsch

Er bellt 6-Jährige an und setzt sein Zimmer in Brand – Wer ist IShowSpeed?

In der Welt des E-Sports kann eine Karriere sehr schnell vorbei sein: Entweder, man gehört mit Mitte 20 zum alten Eisen und muss in Rente gehen, oder man handelt sich einen Bann ein und verliert fast den Job, für den man die Schule abgebrochen hat:

Wie kommt der neue Post an? Die Reaktionen sind eher durchwachsen. Während einige dafür plädieren, die Handlungen des E-Sportlers von denen seiner Freundin zu trennen, kritisieren andere den neuen Post: Das sei eine reine PR-Antwort (via Twitter ).

Diese Antwort kam jedoch – wie auch der ursprüngliche Post – nicht gut an und wurde schnell gelöscht. Am 26. Juli probierte jakee es dann erneut. Diesmal schrieb der E-Sportler, der Tweet spiegle weder seinen Charakter noch seine Einstellung wider.

Was schrieb die Freundin? In dem mittlerweile gelöschten Post ärgerte sich julee über lateinamerikanische E-Sport-Fans, die über Nordamerika herziehen würden. Sie fragte, wie diese sich überhaupt Handys leisten könnten, wo sie doch in einem „Dritte-Welt-Land“ leben würden und forderte sie auf, sich lieber einen Job zu suchen.

Was war das für ein Post? jakee steht für einen kontroversen Tweet in der Kritik, den seine Freundin nach dem Ausscheiden seines Teams aus der Valorant Champions Tour 2023 abgesetzt hatte. Seine Freundin, die online unter dem Namen julee auftritt, verfasste den Tweet nach der 3–2 Niederlage gegen das argentinische Team Leviatán und brachte damit die lateinamerikanische Community gegen sich auf.

