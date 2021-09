Im reddit zu The Elder Scrolls Online wird derzeit über die Mentalität von Veteranen in Dungeons diskutiert. Dabei wird sich vor allem über fehlende Rücksicht auf Neulinge beschwert. Die können jedoch durch unbedachte Aktionen Loot und den Spaß am Spiel verlieren.

Was ist das Problem? Der Nutzer jerkmcgee_ beschwert sich in einem Post darüber, dass er zuletzt in einem Dungeon-Run unterwegs war, in dem er und der Tank sehr erfahren, die anderen beiden Spieler aber Neulinge waren.

Der Tank soll ständig vorangeprescht sein, hätte Feinde und sogar Bosse im Alleingang gelegt, während die Neulinge noch mit questen und laufen beschäftigt waren. Dadurch hätten die Neulinge eine miserable Spielerfahrung gehabt.

Dieses Verhalten findet jerkmcgee_ total unnötig und fordert die erfahrenen Spieler auf, wenigstens vor den Bosskämpfen zu warten, damit alle Spieler daran teilnehmen können:

Wenn ihr schnell sein wollt und es euch stört, dass die Mitspieler zu langsam sind, dann wartet doch wenigstens beim Boss. Vielleicht solltest du etwas in den Chat schreiben, statt davon auszugehen, dass alle Spieler in der Zoom-Zoom-Meta sind. Die Leute machen Quests, gehen zum Start auf die Toilette – warte einfach eine Minute. Wenn das zu viel verlangt ist, bist du wahrscheinlich unsozial und ich weiß nicht, warum du versuchst, kooperative Multiplayer-Spiele zu spielen. jerkmcgee_ im reddit zu ESO

Was ist das Problem am “Durchrushen”? In den Dungeons von ESO gibt es Bosskämpfe, die nach dem Start nicht mehr betreten werden können. Wenn der Tank diese also aktiviert, können Spieler, die nicht in der Nähe sind, nicht am Kampf teilnehmen.

Diese Spieler bekommen dann auch keinen Loot für den Sieg über den Boss. Doch gerade die Neulinge profitieren von der neuen Ausrüstung am meisten.

Einer der Bosse aus Tempest Island, dem Dungeon, in dem jerkmcgee_ unterwegs war.

Viele wünschen sich Abkehr von der “alles muss schnell gehen”-Mentalität

Was sagen die anderen Nutzer im reddit? Der Thread von jerkmcgee_ hat bereits nach wenigen Stunden über 850 Upvotes und bekommt viel Zuspruch von anderen Nutzern.

Sie erzählen eigene Geschichten, wie etwa der Nutzer Sambucca_1973, der einen DPS mit vielen Champion-Punkten im Team hatte und der immer vor dem unerfahrenen Tank in den Kampf gesprungen ist. Dabei soll er oft gestorben sein, was der Rest der Gruppe jedoch ignoriert hat.

Vyvonea stört sich zudem daran, dass ausgerechnet neue Spieler sich im Dungeon-Finder unterordnen sollen. Immerhin hätten diese in der Regel am wenigsten Kontakte im Spiel:

Was mich wirklich stört – und das gilt auch für andere MMOs – ist, dass von den neueren Spielern immer erwartet wird, dass sie sich manuell eine Gruppe suchen, obwohl sie wahrscheinlich keine Freunde oder eine Gilde haben, mit denen sie etwas unternehmen können. Vyvonea im reddit zu ESO

Der Tenor im Thread ist jedoch eindeutig: Ein bisschen Rücksicht auf Anfänger und die zusätzlichen Minuten schaden eigentlich niemandem. Wer hingegen eine Herausforderung sucht, solle doch lieber im Veteranen-Modus Mitspieler suchen, anstatt die normalen Random Dungeons zu erledigen.

Kritik auch an Fake-Tanks und -Heilern: Im Laufe des Threads wird jedoch auch deutlich, dass nicht nur die erfahrenen Spieler, sondern auch die “lügenden Spieler” ein Problem sind.

Immer wieder haben wir auf MeinMMO über Spieler berichtet, die sich als Tank oder Heiler anmelden, diese Rolle aber eigentlich gar nicht erfüllen. Unsere Autorin Larissa Then hat das Thema in dieser Kolumne ausführlich behandelt:

