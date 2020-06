In The Elder Scrolls Online gibt es gerade ein besonders cooles Pet, das ihr nicht Mal kaufen müsst. Ihr bekommt den „Infernium-Dwemerspinnling“ gratis, wenn ihr euch für Marketingmails anmeldet.

Um welches Pet geht es? Der „Infernium-Dwemerspinnling“ ist eine Variante der coolen mechanischen Dwemerspinne, die es zuletzt als Teil des Morrowind-Pakets für ca. 10 Euro gab. Ursprünglich kostete die Spinne sogar Mal fast das Doppelte.

Bei der kostenpflichtigen Version handelte es sich „nur“ um eine reguläre Dwemerspinne. Der Infernium-Dwemerspinnling glüht und steht an den Beinchen in Flammen. Wie man es von den hochwertigen Pets von ESO kennt, steht der Spinnling nicht nur herum. Vielmehr krabbelt sie hektisch durch die Gegend und rollt sich manchmal zusammen. Noch cooler sind da nur „nützliche“ Pets, wie die neue Pack-Ratte:

Wie bekommt man die Spinne? Wie schon eingangs erwähnt, kostet die Spinne nichts. Ihr bekommt sie kostenlos, wenn ihr euch für Marketing-Emails von Bethesda und ZeniMax anmeldet.

So qualifiziert ihr euch für den Infernium-Dwemerspinnling

Was sind die Folgen, wenn ich mich für die Mails anmelde? Indem ihr euch für die Marketing-Mails anmeldet, bekommt ihr öfter E-Mails zu ESO, unter anderem für Events und anderen Kram, zugeschickt. Ihr seid allerdings nicht verpflichtet, diese Angebote und Events auch zu nutzen.

Wie melde ich mich für die Marketing-Mails an? Wenn ihr das Pet haben und euch entsprechen anmelden wollt, dann müsst ihr euch erst auf der Homepage von ESO in euer Konto einloggen:

Nach dem Login geht ihr auf „Marketingpräferenzen“

Dort macht ihr ein Häkchen bei „Ich möchte Neuigkeiten über aktuelle Events und Sonderangebote erhalten“

Klickt dann auf Speichern

Ihr müsst dies allerdings bis spätestens den 1. Juli um 08:59 unserer Zeit erledigt haben, um die Spinne zu bekommen.

Unter „Marketingpräferenzen“ findet ihr die Optionen, die ihr sucht.

Was passiert als nächstes? Wenn ihr diese Aktion ausgeführt habt, solltet ihr im Laufe des Juli 2020 eine Mail bekommen, in der ein Code für das Spinnentier zu finden ist. Den Code löst ihr im Spiel im Kronenshop unter dem Reiter „Belohnungscode einlösen“ ein. Alternativ klappt das auch unter eurem Konto auf der ESO-Homepage.

Bei der oberen Option muss das Häkchen gesetzt sein, damit es mit dem Gratis-Pet was wird.

Wenn ihr nicht mehr an der Marketing-Aktion teilnehmen wollt, dann könnt ihr euch übrigens jederzeit wieder über das Menü in eurem Konto abmelden.

ESO hat wunderschöne Pets und Mounts. Doch leider sind sie meistens nicht gratis, sondern sehr teuer. Vor allem, wenn ihr eines der neuen Super-Mounts haben wollt, die es gerade im Shop via Lootboxen in The Elder Scrolls Online gibt. Wenn ihr die besten Reittiere wollt, müsst ihr statistisch gesehen tief in die Tasche greifen.