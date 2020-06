Die neueste Erweiterung von ESO, Greymoor, gibt es nun auch für die Konsolen PS4 und Xbox One. Wir von MeinMMO werden die neuen Gebiete in Skyrim in einem Live-Stream erforschen und verlosen dabei coolen Merchandise.

Was wird gestreamt? Nach einer kurzen Verschiebung können auch Konsolenspieler seit dem 10. Juni in die neue Erweiterung Greymoor eintauchen und als Vampire ihre Blutgier ausleben.

Auch wir werden uns in einem Stream auf eine Reise durch Himmelsrand begeben und vor allem die nördlichen und östlichen Regionen erforschen. Kommt mit uns und erlebt die ersten Missionen der spannenden Story von ESO: Greymoor. Und wer weiß, vielleicht erkennt ihr die ein oder andere Location aus dem ursprünglichen Skyrim-Game wieder.

Aber das wird nicht alles sein. Auch Weltbosse, Verließe, Antiquitätensuche stehen auf dem Speiseplan und das neue Vampir-Gameplay wird nicht zu kurz kommen.

Präsentiert wird euch Greymoor von Leya Jankoswki, Jürgen Horn, Julius Busch und dem Community-Manager von Bethesda, Kai Schober. Schaltet also ein, ihr seid in bester Gesellschaft.

Ihr wollt zu ESO zurückkehren? 13 Tipps für den Wiedereinstieg

Schaltet heute Abend rein und staubt ab

Wann startet der Stream? Wir legen los am Freitag, den 12. Juni. Ab 20:00 Uhr könnt ihr einschalten, um unseren Greymoor-Stream zu sehen.

Der Stream endet zwei Stunden später um 22:00 Uhr.

Wo kann ich mir den Stream anschauen? Die Übertragung wird wie immer auf unserem Twitch-Channel Monsters and Explosions (MAX) laufen, sowie auf dem Youtube-Channel der GameStar.

Was gibt’s zu gewinnen? Während des Streams könnt ihr an unserer Verlosung teilnehmen und ein schickes Preispaket gewinnen. Es enthält:

Die Collector’s Edition von ESO Greymoor

Ein Elder-Scrolls-Kochbuch

Das sind die Inhalte der Collector’s Edition von ESO Greymoor

Bleibt bis zum Ende dabei! Die Gewinner der Verlosung werden am Ende des Streams live gezogen. Wer aussteigt, verpasst möglicherweise seine dicken Preise.