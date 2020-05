Heute, am 26. Mai, startet das neue Addon Greymoor für das MMORPG The Elder Scrolls Online (ESO) auf PC. Das beginnt mit einer langen Server-Wartung. Spieler glauben, dass mit Server-Problemen zu rechnen ist, wenn es später losgeht.

Wann startet ESO: Greymoor? Die Serverwartungen auf PC sind von 8 Uhr bis 14 Uhr angesetzt. Dann sollte das Addon aufgespielt sein. Theoretisch könntet ihr dann losspielen. Aber einige ESO-Spieler glauben, dass es heute zu Problemen kommen wird.

Die Patch-Notes zu ESO Greymoor könnt ihr im offiziellen Forum nachlesen.

Heute, den 26. Mai startet ESO Greymoor auf PC.

Es könnte zu Problemen kommen

Warum nur theoretisch? Die Vergangenheit hat gezeigt, dass gerade bei der Veröffentlichung von DLCs und Erweiterungen manchmal mit längeren Wartezeiten zu rechnen ist. Seid also nicht allzu enttäuscht, wenn die Server nicht direkt um 14 Uhr wieder online gehen. Vermutlich wird es eher so gegen 15 bis 16 Uhr der Fall sein.

Anschließend ist es darüber hinaus nötig, einen größeren Patch herunterzuladen. Eine genaue Größe hat Zenimax Online noch nicht angegeben.

Die Zeit für den Download müsst ihr dann noch mit einrechnen.

Was befürchten die Fans? Über Twitter und auch im offiziellen Forum äußern die Spieler schon Bedenken, was den Start von Greymoor angeht. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass der Launch eines Addons nicht immer reibungslos abläuft.

So hatten die Spieler etwa beim Release der letzten Erweiterung Elsweyr mit Login-Problemen zu kämpfen. Es war nicht einfach, sich direkt nach Öffnung der Server einzuloggen.

Bei nicht gerade wenigen Spielern erschien häufig die Meldung „LOGIN FAILED, Connection to server timed out, Please try again later“. Es dauerte einige Tage, bis sich die Situation beruhigt hatte. Dies liegt ganz einfach am Ansturm der Spieler auf neuen Content.

Selbst bei Release des DLCs Dragonhold kam es zu solchen Problemen. Beispielsweise steckten Spieler in einem endlosen Ladebildschirm fest.

Daher befürchten manche nun, dass es bei Start von ESO Greymoor ähnlich ablaufen könnte.

Im deutschen ESO-Forum etwa fand sogar eine Abstimmung statt. Spieler glauben dieser zufolge, dass die Server nach Start von Greymoor noch schlechter laufen, als sie das momentan ohnehin schon tun. Das MMORPG ESO hat nach wie vor mit Performance-Problemen zu kämpfen.

Der Abstieg ins Schwarze Herz von Skyrim wie in diesem Trailer hier, könnte sich zum Release von ESO Greymoor zunächst etwas schwieriger gestalten.

Spieler haben Bedenken: Fürchten riesigen Spieler-Ansturm

So reagieren die Spieler: Spieler des MMORPGs haben zwar Hoffnung, dass der Release von Greymoor besser verläuft, als das in der Vergangenheit bei Updates und Erweiterungen von ESO der Fall war, doch die Befürchtungen gehen dahin, dass uns wieder Login-Probleme erwarten.

Schnee schreibt im offiziellen Forum: „Ehm… am Release-Tag werden sich sehr, sehr, sehr, sehr, sehr…. viele Spieler einloggen. Stammspieler, Neu-Spieler, „Mal wieder reingucken“-Spieler. Es wird wie an jedem Tag laufen, wenn ein neues Game-Addon rauskommt, egal ob hier oder bei anderen Spielen.“

Qagh meint im ESO-Forum: „Ich hoffe wirklich auf eine Besserung. Ich wünsche es mir. Leider wird schon traditionell alles mit jedem Patch schlechter. ZOS sollte sich bei Experten Rat holen, finde ich. Das Herumwursteln frustriert nur. Sorry für die klaren Worte.“

ShadowNoob erklärt: „Ich geh von einer Vollkatastrophe aus. Und das nicht mal, weil noch mehr kaputt gepatchet würde, sondern einfach nur, weil Greymore neue Spieler und alle die, die grade ESO-Pause machen zurücklockt. Die Server sind jetzt schon überlastet. Ich gehe davon aus, dass die Warteschlange beim Einloggen zurückkehrt.“

Fiona schreibt auf Twitter: „Ehrlich gesagt plane ich mit Greymoor erst eine Woche später, denn „einige Spieler haben Probleme sich in das Spiel einzuloggen“ wird wieder kommen, wie zu jedem spannenden Patch….“

Was bedeutet das für euch? Rechnet einfach damit, dass der Launch von ESO Greymoor heute um 14 Uhr nicht so rund verläuft, wie ihr euch das vielleicht erhofft. Rechnet mit ein paar Problemen.

Denkt aber zudem daran, dass Zenimax Online sich bisher immer schnell darum gekümmert hat, alles in den Griff zu bekommen. Ihr braucht nur ein wenig Geduld.

Ihr wollt mehr über die Story des neuen ESO-Addons Greymoor erfahren? In unserem MeinMMO-Artikel stellen wir euch 7 neue Details zu Story und Vampiren im Trailer zum MMORPG ESO Greymoor vor.