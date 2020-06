Beim MMORPG The Elder Scrolls Online kam es am Sonntag, dem 31. Mai, zu einem Problem mit den Gildenhändlern. Das ist heikel, denn das kann direkte Auswirkungen auf die Wirtschaft des MMORPGs haben. Beim letzten Mal kam es zum „Black Sunday“, zum Wirtschafts-Crash. Der Community-Manager beruhigt aber: So schlimm wie beim 1. Mal sei es im Mai 2020 nicht.

Das sind die Gildenhändler in ESO: Bei The Elder Scrolls Online gibt es kein Auktionshaus wie bei World of Warcraft oder vergleichbaren MMORPGs. Stattdessen gibt es die NPCs „Gildenhändler“, die jeweils für eine Woche angeheuert werden können, um Waren der Gildenmitglieder an einem Ort feilzubieten.

Für diese Gildenhändler werden am Sonntag jeder Woche Gold-Gebote in Vorkasse abgegeben. Wer am meisten bietet, mietet den Gildenhändler für eine Woche, die unterlegenen Gilden bekommen ihr Geld zurück. Wenn der Gildenhändler an einer besonders gut frequentierten Stelle in der Spielwelt steht, gilt er als „wertvoll“ und kann hohe Gebote einsacken.

Das ist das Problem: Wie ein Spieler im ESO Forum erklärt, ist bei der Händler-Auktion am 30. Mai auf dem Mega-Server des PCs in Europa etwas schiefgegangen. Gilden gewannen die Auktion zwar, bekamen aber nicht den Händler zugesprochen, sondern den bekam eine andere Gilde.

Die Stimmung kochte schnell hoch, denn ein ähnlicher Bug hatte 2019 für große Probleme gesorgt.

Am Sonntag war bei einigen Händlern in ESO die Stimmung etwas gestresst.

Lag bei Gildenhändler löste 2019 Wirtschafts-Krise aus

Das macht das so heikel: Letzten Sommer gab es ein solches Gildenhändler-Problem in ESO schon einmal. Das wurde als „Black Sunday“ bekannt. Damals war ESO stark überlaufen und das führte zu Serverproblemen. Am Sonntag, dem 18. August 2019, kochte das Problem dann über und führte zu einem gravierenden Lag bei dem Händler-Wechsel.

Durch den Lag und einen damit zusammenhängenden Fehler ist Gold entstanden, das Spielern zurückerstattet wurde, das die vorher aber gar nicht ausgegeben hatten. Das führte zu einer Art Inflation, denn durch das „gedupte“ Gold waren Items nun weniger wert.

Damals musste Zenimax umständlich das Gold wieder den Leuten abknüpfen und aus dem Spiel nehmen.

Als es jetzt am Sonntag wieder zu Problemen mit den Gildenhändlern kam, nahmen Spieler an, dass es auch diesmal wieder zu so einem großen Problem kommt.

Das hat einige Spieler im Forum aufgeregt, denn das gravierende Problem sollte eigentlich gelöst sein. Zudem hat ESO die große Performance-Offensive gestartet, um solche Fehler zu verringern.

Nicht so gravierend wie 2019, aber ärgerlich – Fix kommt

Das sagt Zenimax: Der deutsche Community-Manager Kai Schober hat im Forum das Problem erklärt. Er sagt, zwischen dem Ende der Auktion und der Übernahme der Händler lagen etwa 20 Minuten. In der Zeit konnten Gilden die Händler für einen geringen Betrag übernehmen.

Zenimax weiß aber, welche Gilden die Auktion eigentlich gewonnen haben und für welche Summe. Das wird man nun richtig stellen. Die Korrektur wird offenbar während der ESO-Wartung am Mittwoch geschehen. Am 3. Juni wird der PC-Mega-Server zwishen 10 und 14 Uhr offline genommen.

Schober stellt klar: Das war nicht derselbe Fehler wie im August 2019. Und es wurden diesmal nicht „fehlerhafte Millionebeträge ins Spiel gepumpt“, daher sei die Auswirkung auf Handel und Wirtschaft „deutlich geringer.“

Der alte Fehler sei gefixt und könne nicht mehr auftreten, auch gegen den neuen Fehler werde man einen Schutz implementieren.

