MMORPG The Elder Scrolls lockt bei neuem Event mit einer geheimen Belohnung

In dem MMORPG The Elder Scrolls Online startet heute um 16 Uhr das nächste Event. Diesmal steht das Gebiet der Systren und das neueste Kapitel Hochinsel im Vordergrund. MeinMMO verrät euch alle Details über das Event und wie ihr an alle Belohnungen kommt.

Wann startet das Event „Helden von Hochinsel“? Am Donnerstag, den 29. September um 16:00 Uhr MEZ geht es mit dem Event los. Beendet ist das Event dann wieder am Dienstag, den 11. Oktober um 16:00 Uhr MEZ.

Was genau ist das Event „Helden von Hochinsel? Jedes Jahr gibt es ein solches Event, passend zum Kapitel, welches im jeweiligen Jahr erschienen ist. Dieses Jahr wurde das Kapitel „High Isle“ veröffentlicht.

So könnt ihr beim Event zu High Isle mitmachen

Legt euch zuerst die Einführungsquest „Die Inselreise“ zu. Diese erhaltet ihr entweder kostenlos im Kronenshop unter Quests oder im Schaukasten. Ihr könnt sie aber auch am Zelt der Impresaria von Calonir erhalten.

Ihr könnt bei dem Event im Gebiet Hochinsel Emporstrebende Beutekisten bekommen. So kommt ihr an euren Loot:

Abschließen der Einführungsquest „Führung der Führer“ (einmalig)

Gewölbe-Bosse

Bosse der offenen Welt

Bosse in der Prüfung Grauenssegelriff

Schatztruhen, Wertkassetten, Psijik-Portalen, Diebesgut & Ressourcen

Vulkanschlote

Reguläre Gegner

Diebesgut

Taschendiebstahl

Die Anführer / Bosse werden euch auf eurer Karte mit einem Totenkopf-Symbol angezeigt. Mit diesen Add-Ons seht ihr auch, wo sich noch unentdeckte Bosse befinden:

Diese Belohnung gibt es nur wenn ihr zusammenarbeitet

Es gibt wieder eine Community-Herausforderung, bei der ihr besonders starke Belohnungen bekommen könnt. Jeder Spieler, der dabei mitmacht, erhöht die Anzahl an Belohnungen!

Diese Belohnungen gibt es:

bei 33 % – Bemalungen des Eichengelöbnisses

– Bemalungen des Eichengelöbnisses bei 66 % – „Pflanzt Euch“-Aktion

– „Pflanzt Euch“-Aktion bei 100 % – Hier gibt es gleich mehrere Belohnungen: Emporstrebende Beutekiste Apfelrücken-Salamander als Begleiter (nur mit ESO Plus) Zusätzliche Geheimbelohnung, die beim „Vermächtnis der Bretonen“-Herbstevent-Stream enthüllt wird!

– Hier gibt es gleich mehrere Belohnungen:

Was muss ich tun, um dabei mitzumachen? Ihr müsst in ESO die Errungenschaft „Pfadfinder von Hochinsel“ abschließen. Dafür benötigt ihr zuerst einmal das aktuelle Kapitel High Isle. Dann müsst ihr euch im Spiel zu dem Gebiet Hochinsel und Amenos begeben und alle 6 markanten Orte entdecken. Diese erkennt ihr an dem Augen-Symbol auf eurer Map oder dem Kompass.

Den Fortschritt der Community könnt ihr über die ESO Website Live mitverfolgen!

Für alle PC User: Ihr könnt Add-Ons wie Map Pins oder Destination als Hilfe nehmen, um die genaue Position der markanten Orte zu sehen. Das funktioniert mit den passenden Einstellungen auch, wenn ihr die Orte noch nicht entdeckt habt.

Besondere Belohnungen der Feierlichkeiten im Überblick

Für das Erkunden der Hochinsel bekommt ihr eine Emporstrebende Beutekiste. Darin findet ihr die folgenden Belohnungen:

Unerschrockenen-Beute und Schlüssel der Unerschrockenen

Tel’Var-Steine

Monturmarken

Handwerksschriebe

Reitstunden

Transmutationskristalle

Hochstufige Ausrüstung für Gefährten Legendärer Schmuck für Gefährten

Gegenstandssets von Hochinsel

Einstimmbare Werkstätten

Statue des Emporstrebenden Fürsten

Außerdem erhaltet ihr für jede 1. tägliche oder wöchentliche Quest von Hochinsel eine Großzügigkeit der Liga der Standhaften. Darin findet ihr folgende Dinge:

Garantierte Chance auf mindestens einen der folgenden Gegenstände: Zufälliges Handwerksmaterial Einen Schatz von Hochinsel Stilmaterial für einen Handwerksstil von Hochinsel Ein Setgegenstand aus der offenen Welt von Hochinsel Ausrüstung für Gefährten (Funke oder Isobel müssen eure aktiven Gefährten sein)

Chance auf Folgendes: Einrichtung von Hochinsel Einrichtungsplan von Hochinsel Schatzkarte oder Fundbericht von Hochinsel Stilseiten von Hochinsel Handelbare Seite des neuen Rüstungsstils des Eichenordens



Mit dem Kostüm des Dolchsturz-Paladin könnt ihr einige Blicke auf euch ziehen.

Belohnungen Quelle Ereignisschein (1x) 1. tägliche Quest am Tag

(High Isle) Monturstilseite:

Eichenorden Belohnungskiste (Chance)

Ereignisschein-Händlerin (Impresaria) Fragmente für

Seelenfeuer-Drachenillusion (Begleiter):

geheiligtes Stundenglas-Becken

illuminierte Drachenschriftrolle

Kvatch-Weihrauch Ereignisschein-Händlerin (Impresaria) Dolchsturz-Paladin (Kostüm)

Gesegnete Rubeditmetall-Emaille

Eingefangene Drachenflamme

Geheiligte Metallbearbeitungswerkzeuge Ereignisschein-Händlerin (Impresaria) Gruppenreparaturmaterial Ereignisschein-Händlerin (Impresaria) Gildenempfehlungen für Gefährten Ereignisschein-Händlerin (Impresaria) Federn für den heranwachsenden Indrik

Beeren für den Onyx-Indrik

Beeren für den Moosherz-Indrik

Ebenglühen-Indrik als Begleiter

Setzling-Indrik als Begleiter Nenulauure (Indrikhändlerin)

Ihr könnt also pro Tag zwei Ereignisscheine bekommen. Also insgesamt bis zu 26 Ereignisscheinen beim Event.

So bekommt ihr möglichst viele Belohnungen bis zum Event Ende

Erledigt die täglichen Gebiets-Quests mit euren Freunden: Ihr selbst könnt jeweils nur eine tägliche Quest annehmen. Das bedeutet aber nicht, dass ihr nur diese eine Quest machen könnt. Ihr könnt euch die täglichen Quests untereinander teilen und somit jede vorhandene Quest einmal am Tag machen. Mit diesem Add-On könnt ihr sogar sehen, was euch noch fehlt: WPamA (What Pledges at my Alts)

Ihr selbst könnt jeweils nur eine tägliche Quest annehmen. Das bedeutet aber nicht, dass ihr nur diese eine Quest machen könnt. Ihr könnt euch die täglichen Quests untereinander teilen und somit jede vorhandene Quest einmal am Tag machen. Mit diesem Add-On könnt ihr sogar sehen, was euch noch fehlt: Tauscht Items in eurer Community, eurer Gilde und mit Freunden: Seid nicht enttäuscht, wenn ihr mal eine der Belohnungen doppelt lootet. Euren Freunden geht es sicher ähnlich. Viele der Belohnungen sind nicht gebunden. Ihr könnt sie also problemlos untereinander tauschen.

Seid nicht enttäuscht, wenn ihr mal eine der Belohnungen doppelt lootet. Euren Freunden geht es sicher ähnlich. Viele der Belohnungen sind nicht gebunden. Ihr könnt sie also problemlos untereinander tauschen. Zur Not könnt ihr fehlende Belohnungen im Gildenladen suchen: Verzweifelt nicht, wenn die letzte eine Belohnung einfach nicht droppen will oder wenn ihr das Event verpassen solltet. In den Gildenläden wird es massig Event-Belohnungen geben. Und das auch noch nach Ende des Events.

So kommt ihr an eure Ereignisscheine – tägliche Gebiets-Quests

Für eure Ereignisscheine müsst ihr tägliche Quests machen. Dafür müsst ihr euch in das Gebiet Hochinsel und Amenos begeben. In der Hauptstadt Gonfalon findet ihr die Questgeber, wenn ihr rechts am Gasthaus zum Uralten Anker vorbeilauft.

Hat euch der Guide zum neuen High Isle Event gefallen? Wenn ihr immer auf dem neusten Stand sein wollt, welches Event noch bevorsteht und welche Belohnungen es gibt, dann solltet ihr auch einmal bei unserem ESO Event-Ticker vorbeischauen. Dort erhaltet ihr alle News zu den Events.