Mit der Erweiterung Greymoor brachte The Elder Scrolls Online (ESO) auch ein neues Emote ins Spiel. Das orientiert sich an einem Meme aus Skyrim und zaubert damit einigen Spielern ein Lächeln ins Gesicht.

Was ist das für ein Emote? Über den Befehl /arrowtoknee können sich Spieler selbstständig einen Pfeil ins Knie schießen. Dieser kommt aus großer Entfernung angeflogen und durchbohrt dann das rechte Knie.

Doch anstatt daran zu Boden zu gehen, zieht sich der Charakter den Pfeil aus dem Knie und schreit einmal kurz auf. Danach geht alles wie gehabt weiter.

Das neue Emote könnt ihr euch im Video anschauen:

Das neue Emote in ESO in der Video-Vorschau.

Arrow to the Knee – Ein beliebtes Meme kehrt zurück

Was ist das Besondere an dem Emote? Mit /arrowtoknee spielt ESO auf ein beliebtes Meme aus The Elder Scrolls V: Skyrim an. Das passt auch, weil die neue Erweiterung Greymoor in Skyrim spielt.

In dem alten Rollenspiel hatten einige NPC-Wachen einen Standardspruch:

Deutsch: „Früher war ich auch ein Abenteurer, aber dann habe ich einen Pfeil ins Knie bekommen!“

Englisch: „I used to be an adventurer like you, then I took an arrow in the knee!“

Dieser Spruch brachte es zu viel Berühmtheit und wurde in mehreren lustigen Videos aufgegriffen, gerade weil unser Charakter, der Abenteurer, wohl viel mehr als nur einen Pfeil abbekommen hat.

Dabei spielt der Satz eigentlich auf ein nordisches Sprichwort an. Einen „Pfeil ins Knie bekommen“ wird dort mit der Hochzeit gleichgesetzt (via Urban Dictonary). Wenn diese NPCs also davon gesprochen haben, dass ein Pfeil ins Knie ihre Karriere als Abenteurer beendet haben, dann war es eigentlich die Hochzeit und das Sesshaft werden.

Einige Sound-Aufnahmen von NPCs in Skyrim.

Wie kommt man an das Emote? Das Emote lässt sich leider nicht über den Shop kaufen, sondern ist Teil der Collectors Edition von Greymoor, so wie es auch bei dem Katzenwäsche-Emote und Elsweyr der Fall war.

Ihr müsst also eine der drei folgenden Versionen gekauft haben:

Digitale The Elder Scrolls Online: Greymoor Collector’s Edition

Digitales The Elder Scrolls Online: Greymoor Collector’s Edition Upgrade

Physische The Elder Scrolls Online: Greymoor Collector’s Edition

Trotzdem ist das neue Emote an sich gelungen und es zeigt, dass ESO sich selbst nicht so ernst nimmt und die neue Erweiterung einen klaren Bezug zu Skyrim hat.

Letzteres wird auch vom Intro zu Greymoor unterstrichen. Es erinnert nicht zufällig an Skyrim und wird entsprechend von den Fans gefeiert.