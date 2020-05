ESO Greymoor ist gestartet, das neue Addon des MMORPGs The Elder Scrolls Online. Und die Spieler freuen sich derzeit besonders über das Ingame-Intro, das stark an TES 5: Skyrim erinnert.

Was passiert im Intro? Euer Held erwacht auf einem Wagen. Der Kutscher begrüßt euch mit den Worten: „Hey, you`re finally awake!“ Auf Deutsch: „Hey, endlich seid ihr wach!“

Anschließend seht ihr einige Impressionen des Gebiets Westliches Himmelsrand und anschließend erlebt ihr einen brutalen Überfall auf den Wagen mit, der dann die Story einläutet.

Das Intro von ESO: Greymoor erinnert an TES 5: Skyrim.

Warum ist das so gut? Wer The Elder Scrolls 5: Skyrim aus dem Jahr 2011 kennt, der erlebt ein Deju Vu. Denn Skyrim beginnt fast identisch. Auch in Bethesdas Single-Player-RPG erwacht ihr auf einer Kutsche. Euch spricht dann aber ein Mitreisender mit den Worten „Hey, endlich seid ihr wach!“ an.

MeinMMO-Autor Jürgen Horn erzählt von seinem ersten Mal Greymoor:

Ich, der Jürgen, wollte gestern nur mal checken, ob das Spiel läuft. Als ich das Spiel gestartet habe und das Intro plötzlich erschien, musste ich ernsthaft überlegen, ob ich nicht aus Versehen Skyrim gestartet hatte. Ich war echt erstmal ein paar Sekunden total baff. Der Jürgen

Dagegen hat Andreas Bertits, der Autor dieser News, natürlich sofort durchgeblickt und direkt verstanden, was hier los ist!

Spieler hatten bereits darüber gescherzt, dass die Erweiterung Greymoor bestimmt ähnlich wie Skyrim anfängt und, dass es doch lustig wäre, wenn der Spieler auf einem Wagen erwacht. Es gibt sogar ein lustiges Meme, das ihr euch im offiziellen Forum ansehen könnt.

So läuft das Intro von The Elder Scroll 5: Skyrim ab.

Was meinen die Spieler zum Intro? Diese Hommage an Skyrim kommt in der Community gut an. Spieler fühlen sich sofort in die richtige Stimmung versetzt und es kommt sofort die bekannte Atmosphäre auf.

Aelarr schreibt auf reddit: „Wir haben noch darüber gescherzt und sie haben es tasächlich gemacht.“

DeliciousEnergyDrink meint: „Ich hatte schon fast damit gerechnet aber ich musste dann doch lachen, als ich das Spiel startete und das Intro sah.“

Lord-Treesus-Christ schreibt: „Sie haben es getan. Sie haben das Meme umgesetzt. Diese glorreichen Halunken.“

TheAngryChickenWing meint ironisch: „Das ist nicht immersiv genug. Der Wagen glitcht nicht und dreht sich nicht im Kreis, wie er das in Skyrim getan hat.“

hufflepuk erklärt: „Ich bin so aufgeregt, weil sie es tatsächlich getan haben. Das ist alles, was ich je vom Greymoor-Intro wollte.“

Was sagt ihr zum Intro von ESO: Greymoor? Sofern ihr überhaupt spielen könnt. Denn das MMORPG hat zum Start mit einigen umfangreicheren Problemen zu kämpfen. Zenimax ist aber drauf und dran, alles in den Griff zu bekommen. Der Start eines ESO-Addons lockt eben sehr viele Spieler an, was die Server überlastet.