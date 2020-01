Endlich gab Zenimax den Termin für die „Feierlichkeiten der Unerschrockenen“ des MMORPGs The Elder Scrolls Online bekannt. Wir verraten euch, was ihr erwarten dürft.

Warum mussten Spieler so lange auf das Event warten? Eigentlich sollten die „Feierlichkeiten der Unerschrockenen“ (engl. „Undaunted Event“) vom 14. bis zum 18. November stattfinden. Doch schon nach zwei Stunden wurde es aufgrund von technischen Problemen beendet. Schuld waren Problem mit der die automatischen Gruppensuche.

Zenimax erklärte, dass das Event noch im Dezember nachgeholt werden würde. Doch daraus wurde nichts. Jetzt jedoch steht der neue Termin fest.

Darum freuen sich viele auf das Event: „Undaunted“ stellt die Dungeons und Gruppen in den Vordergrund. Es ist also im Grunde eine typische MMORPG-Erfahrung, wie sich einige dies wünschen. Darüber hinaus gibt es ungewöhnlichen Loot, den man nur während dieses Events ergattern kann.

Generell freuen sich so manche auf die Belohnungen, die recht üppig ausfallen. Es lohnt sich also wirklich, das Event zu absolvieren, weil man am Ende nicht nur den Spaß in der Gruppe hat, sondern wirklich interessante Items als Belohnungen bekommt – darunter die Indrikfedern für das beliebte Indrik-Mount. Mehr dazu weiter unten.

So seid ihr dabei

Wann geht es los? Laut Zenimax beginnen die „Feierlichkeiten der Unerschrockenen am Donnerstag, den 9. Januar, um 16:00 Uhr und laufen bis Montag, den 13. Januar, um 16:00 Uhr.

Wie macht ihr mit? Um an diesem Event mitmachen zu können, betretet die Dungeons der Spiels für vier Spieler, indem ihr die Verliessuche nutzt. Ihr könnt alternativ auch mit eurer Gruppe direkt ins Verlies reisen. Dabei spielt es keine Rolle, welchen Schwierigkeitsgrad ihr wählt.

Was müsst ihr tun? Es gilt, in den Dungeons die Anführer zu eliminieren. Habt ihr den letzten besiegt, dann erhaltet ihr eine Unerschrockenen-Belohnungstruhe.

Was beinhaltet die Truhe? In den Unerschrockenen-Belohnungstruhen findet ihr Items wie:

Unerschrockenen-Schlüssel

Unerschrockenen-Beute

Seiten von Handwerksstilen

Reparaturmaterial

Transmutationskristalle

Reitstunden und mehr

Zusätzlich könnt ihr die besonderen Opalversionen der klassischen Masken, Waffen und Schultern finden, wenn ihr diese Anführer besiegt:

Blutbrut

Ilambris

Maschinenwächter

Trollkönig

Es gibt noch mehr

Das gibt es außerdem: Das ist aber noch nicht alles, denn immer, wenn ihr an einem Tag den letzten Anführer ausschaltet, verdient ihr drei Ereignisscheine. Diese tauscht ihr bei Impresaria gegen folgende Belohnungen ein:

Alle vier Indrikfedern (mit denen ihr den heranwachsenden Indrik beschwört)

Opalversionen der Anführer-Monturstile mit den Waffen, Masken und Schultern

Bleibt zu hoffen, dass es dieses Mal nicht wieder zu den technischen Problemen kommt und ESO-Fans das „Unerschrockenen“-Event problemlos beenden können sowie die Belohnungen erhalten.