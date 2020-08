Escape from Tarkov verteilt jetzt Perma-Banns für beliebte Spielmechanik

Der Hardcore-Shooter Escape from Tarkov hat mehr oder weniger heimlich eine neue Regel zum Spiel hinzugefügt und verteilt jetzt Perma-Banns für das von vielen Spielern genutzte Item-Trading.

Das ist passiert: Battlestate Games, die Entwickler von Escape from Tarkov, haben via Twitter verkündet, dass Item-Trading jetzt mit einem 90-Tage- oder einem Perma-Bann bestraft wird. Jedoch nur, wenn Spieler diese Mechanik häufig nutzen. Was jedoch als zu häufig angesehen wird, ist nicht weiter erläutert.

Das hat es mit dem Item-Trading auf sich: Die Spieler im beliebten Hardcore-Shooter Escape from Tarkov nutzen seit dem Start des Spiels eine Spielmechanik, um Freunde im Spiel mit Loot zu versorgen. Beim Item-Trading werden Ausrüstungsgegenstände und Items in einem Match einfach auf den Boden geworfen, damit andere Spieler – oftmals die eigenen Teamkameraden – diese Items aufnehmen und so schnell an bessere Ausrüstung kommen.

Erfahrene Spieler unterstützen so ihre Freunde, die gerade neu anfangen, da sie bereits gute Ausrüstung von Anfang an ins Match mitnehmen können. Andere Spieler nutzen diese Mechanik aber auch, um außerhalb des Markts Items zu tauschen oder zusätzliches Geld zu verdienen.

Das ist das Problem: Nachdem Battlestate Games die neue Regel via Twitter veröffentlicht hat, folgten bereits die ersten Bannwellen. Viele Spieler haben davon nicht einmal etwas mitbekommen, da die Tweets nicht von jedem gelesen und im Spiel lediglich im Launcher eingeblendet werden.

Wie oft Spieler das Item-Trading nutzen dürfen, bevor es zu einem Bann kommt, ist nicht bekannt. Spieler fürchten, keinerlei Items mehr handeln zu können, was das Gameplay vor allem mit neuen oder nicht sehr aktiven Spielern erschwert.

Viele sind von der Änderung alles andere als begeistert

Das sagt die Community: Nachdem Escape from Tarkov vor einiger Zeit eine wichtige Belohnung entfernte und damit viele erzürnte, ist die Community auch diesmal nicht gerade begeistert und unter dem Twitter-Post sammeln sich einige Kommentare:

Twitter-User GsiZ meint dazu: „Ich hoffe, das ist nicht übermäßig empfindlich und löst einen Bann aus, wenn man Freunden hilft.“

User AseThor befürchtet, seinen Freunden nicht mehr helfen zu können: „Das ist Quatsch. Ich habe mich nie über eure Änderungen beschwert, aber ich möchte meinen Anfänger-Freunden und nicht süchtigen Freunden Rüstungen und Waffen bringen, ohne einen Bann befürchten zu müssen.“

Giannis möchte seinen Reichtum sinnvoll ausgeben: „Also, wenn ich Millionen Dollar habe und es ausgeben möchte, warum zum Teufel hindert ihr mich daran, meinen Freunden zu helfen? Soll das nicht ein Spiel sein?“

Ob Battlestate Games das Verbot noch näher erläutern wird oder davon zurückweicht, wird sich zeigen müssen. Aktuell ändert das jedoch die Spielweise vieler Spieler. Was haltet ihr von den Änderungen und seid auch ihr davon unmittelbar betroffen?

Wer noch nicht in den Hardcore-Shooter hineingeschaut hat und Lust darauf hat, sollte sich unsere Anfängertipps ansehen.