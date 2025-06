Escape from Tarkov erhält im neuen Update eine Verbesserung, die euch das Leben retten kann

Escape from Tarkov erhält im Juni-Update einige Veränderungen, die das Spiel positiv beeinflussen sollen. Darunter fällt ein Aspekt, der über Leben und Tod entscheiden kann.

Was ist das für ein Update? Der Extraction-Shooter Escape from Tarkov hat seinen großen Patch 0.16.7.0 erhalten, das Juni-Update. Es ist Teil einer Reihe von Updates, bis zum Release von Version 1.0.

Auffälligste Neuerung ist der Jahreszeitenwechsel – passend zu unserer realen Welt ist es auch im Spiel jetzt Sommer. Das bietet optische Abwechslung. Viel wichtiger dürfte Spielern jedoch der Rest der Änderungen sein, die den Shooter weiter verbessern sollen.

Besonders beim Thema Sound darf genau hingehört werden.

Mehr Immersion durch besseren Ton

Was bringt das Update? Herzstück des Patches ist das verbesserte Soundsystem des Spiels. Es wurde erweitert und verbessert, um die Immersion noch mehr zu steigern.

Geräusche, die im Spiel gehört werden, sollen allgemein besser klingen. Das gilt vor allem für Töne, die hinter einem Hindernis wie etwa Felsen, Fahrzeugen oder Wänden erzeugt werden. In Escape from Tarkov ist genaues Hinhören überlebenswichtig. Wer einen Gegner bereits durch die Geräuschkulisse wahrnimmt, ist klar im Vorteil und kann sein eigenes Leben samt Loot besser schützen.

Auch die künstliche Intelligenz der Gegner wurde verbessert. Bots sind nun besser darin, Türen zu öffnen und mischen sich weniger in Bosskämpfe ein. Kleinere Probleme mit der KI wurden ebenfalls gelöst.

Zudem gibt es einige weitere Verbesserungen, die das Spiel angenehmer gestalten sollen – etwa die Möglichkeit, Items im Inventar per Suchfeld zu finden. Auch Grafik-Probleme und einige weitere, technische Aspekte wurden von den Entwicklern angegangen.

Die genauen Patch-Notes findet ihr auf der offiziellen Website des Spiels.

Mit dem neuen Update ist der Sommer in Escape from Tarkov eingeläutet worden. Seid ihr aktive Spieler des Shooters? Schreibt uns gerne in die Kommentare, was ihr von den Änderungen haltet. Im Spiel gibt es immer wieder Events, aber nicht alle enden erfreulich: Ein Event in Escape from Tarkov hat euch jede Menge Loot versprochen, aber 65 % der Spieler gingen leer aus