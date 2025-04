Ein Event in Escape from Tarkov hat euch jede Menge Loot versprochen, aber 65 % der Spieler gingen leer aus

In Escape from Tarkov gab es kürzlich ein Event, das als besonders hart galt. Aber wenn ihr lebendig entkommen konntet, habt ihr tonnenweise Loot mitgebracht.

Was war das für ein Event? In dem Extraction-Shooter Escape from Tarkov konntet ihr in den vergangenen Wochen in einem Event die Map „Labyrinth“ betreten und dort mächtig Loot absahnen.

Das Labyrinth ist eine Art Dungeon, den ihr von der Map „Shoreline“ aus betreten konntet. Hierzu musstet ihr eine Reihe von Quests abschließen, um eine Schlüsselkarte kaufen zu können und obendrein einen Schlüssel besorgen, der euch Zugang zum Dungeon gewährt.

Innerhalb des Dungeons konntet ihr dann weitere Quests-Items auftreiben und euch so Event-Achievements sichern. Beim Abschluss der Event-Quests kamt ihr dabei an verschiedene Orte wie den Corpse- oder den Assembly-Room, in dem eine Bombe rumsteht.

In diesen Räumen gab es reichlich richtig guten Loot zu finden, doch um diesen zu bergen, musstet ihr verschiedene Gefahren überleben und erfolgreich aus dem Labyrinth entkommen.

65 % der Spieler schaffen Event-Achievement nicht

Wie erfolgreich waren die Spieler im Event? BattleState Games, die Entwickler von Escape from Tarkov, haben nach dem Event in einem Post auf X mitgeteilt, dass nur 35 % der Spieler das Event-Achievement erhalten haben. Die übrigen 65 % sind also leer ausgegangen.

Insgesamt galt das Event beziehungsweise das Überleben auf der Map als sehr hart. Es sollen über 3.000.000 Spieler-Charaktere im Labyrinth gestorben sein.

Was machte die Map so schwierig? Im Labyrinth seid ihr in einer Art Escape-Room gespawnt, in dem ihr ein paar Rätsel lösen musstet, um ihn zu verlassen. Habt ihr das geschafft, erwarteten euch außerhalb des Escape-Rooms haufenweise Fallen, Scavs sowie 2 gefährliche Bossgegner: Tagilla und Killa.

Beide Bosse waren natürlich stark gepanzert und schwer bewaffnet. Habt ihr es geschafft, Tagilla zu besiegen, sprintet Killa zur Leiche seines Kameraden und greift euch an, sobald ihr den ersten Kampf gewonnen habt.

Als wären die beiden Schurken nicht schon gefährlich genug, gab es im Labyrinth neben euch noch vier weitere Spieler, die natürlich die gleichen Ziele verfolgten – oder in Ecken kauerten und euch in den Rücken schossen.

Labyrinth soll übrigens auch nach dem Ende des Events weiterhin in Escape from Tarkov spielbar sein. Das und weitere interessante Infos haben die Entwickler des Shooters kürzlich bekannt gegeben. Außerdem haben wir einen groben Zeitraum erfahren, wann Escape from Tarkov nach 9 Jahren im Early Access endlich seinen 1.0-Release haben soll: „1.0 Release? Wer seid ihr?“ Escape from Tarkov überrascht Fans mit Launch-Datum, verrät Pläne, wie es weitergeht