Das japanische Spiel „Uma Musume Pretty Derby“ (PC, Android, iOS) gilt als eines der erfolgreichsten Mobile-Games weltweit. Das Spiel handelt von Pferdemädchen, die gegeneinander in Rennen antreten. In 2021 machte das Spiel einen Umsatz von über 937 Millionen Euro.

Was ist Uma Musume Pretty Derby? Uma Musume Pretty Derby ist ein Mobile Game von Cygames. Es wird auf Google Play als ein Training-Simulator beworben.

Am 24. Februar 2021 kam das Spiel als Mobile-Game heraus. Eine PC-Version folgte am 10. März 2021. Jedoch wurde das Spiel nur in Japan veröffentlicht.

Neben dem Mobile Games Uma Musume Pretty Derby gibt es außerdem noch eine Anime-Serie und ein Manga, die im selben Universum spielen. Es handelt sich damit um eine ganze Multimedia-Marke.

Worum geht es in Uma Musume Pretty Derby? Im Mittelpunkt des Spiels stehen menschliche Charaktere mit Tiermerkmalen – in diesem Fall Pferdemädchen.

Sie treten in Rennen gegeneinander anm die ähnlich wie Pferderennen gestaltet sind. Auch wenn das Spiel als „Training-Simulator“ bezeichnet wird, geht es vielen Spielern wahrscheinlich weniger um die Rennen selbst, als vielmehr um die Anime Waifus im Game.

Der Begriff „Waifu“ bezeichnet weibliche Figuren in Animes, die Arche-Typen von Frauen oder Mädchen repräsentieren – und zu denen Spielern eine emotionale Verbindung aufbauen sollen.

Wie sieht das Gameplay von Uma Musume Pretty Derby aus? Der Spieler stellt sich ein Team aus verschiedenen Pferdemädchen zusammen. Er kann Zeit mit den Mädchen verbringen und diese trainieren, damit sie stärker werden und in den Rennen höhere Gewinnchancen haben.

Dazu verfügen die Charaktere über verschiedene Status-Werte, die durch den Spieler verbessert werden können: Zu diesen Werten gehören Geschwindigkeit, Stärke oder Weisheit.

Ein Pferdemädchen aus dem Spiel

Das Spiel verfügt über verschiedene Spielmodi. Es gibt einen Story-Modus, sowie PvE- und PvP-Elemente. Ähnlich wie Genshin Inpact ist auch Uma Musume Pretty Derby ein Gacha Game.

Riesiger Umsatz, obwohl es nur in Japan erschienen ist

Wie erfolgreich ist Uma Musume Pretty Derby? Die Umsatz-Summe im Erscheinungsjahr 2021 spricht für das Spiel Uma Musume Pretty Derby.

Die Webseite SensorTower wertete ihre Daten aus und erstellte eine Übersicht: Sie enthielt die Top-Mobile-Games unter dem Aspekt der globalen Einnahmen im Jahr 2021. Dabei zählte man 8 Spiele auf, die 2021 mehr als 1 Milliarde US-Dollar verdient hatten. Uma Musume landete nur ganz knapp unter dieser Milliarde-Dollar-Grenze auf Platz 9.

Uma Musume Pretty Derby erreichte vom Launch bis zum 14. Dezember 2021 umgerechnet Einnahmen von über 937 Millionen Euro. Zu bedenken ist dabei:

Uma Musume Pretty Derby launchte erst am 24. Februar

Es ist nur in Japan verfügbar

Beachtet: Mit diesen Einschränkungen sind die Einnahmen noch beeindruckender und zeigen, wie viel Geld die kontroversen Gacha Games einspielen.

Wird das Spiel auch einen globalen Release bekommen? Bisher wurde noch kein offizielles, globales Release-Datum bekannt gegeben.

Gibt es mehr Spiele wie Uma Musume Pretty Derby? Uma Musume Pretty Derby ist nicht das erste Spiel, dass sich um hybride Frauencharaktere (als Anime Waifus) dreht. Azur Lane, ein Mobile-Game aus 2017, enthielt bereits dieses ausgefallene Konzept.

In Azur Lane geht es um eine alternative Timeline des Zweiten Weltkriegs. Die Charaktere des Spiels verkörpern dabei die verschiedenen Kriegsschiffe der unterschiedlichen Länder.

Was haltet ihr vom Spielkonzept in Uma Musume Pretty Derby und Azur Lane? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.