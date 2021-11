Erfolgreiches Mobile-MMORPG Lineage2M startet Beta – Läuft auch auf PC

Was steckt in der Beta? Jeder Account kann bis zu 3 Charaktere erstellen und ausprobieren. Ihr dürft die Welt von Aden frei erkunden – unter anderem können 22 Bosse herausgefordert werden.

So erfolgreich war das Spiel bisher: Lineage 2M erschien 2019 in Südkorea und sorgte schon vor seinem Release für einen Hype . Dem wurde es offenbar gerecht: Entwickler NCSoft verbuchte nach dem Release damals ein Rekord-Quartal – großteils auf Grund des erfolgreichen Lineage2M-Releases .

Das Mobile-MMORPG Lineage2M sorgte in Südkorea für eine Menge Aufsehen und soll nun auch im Westen ankommen. Eine offene Beta-Phase bietet einen Einblick in das Spiel und sein PC-Mobile-Hybrid-System.

