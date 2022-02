Alles, was wir schon zu CoD Mobile Season 2 2022 wissen – Release, neue Waffe und Map

Call of Duty Mobile bekommt die 2. Season 2022. Darin wird es einige neue Inhalte geben. Was euch in der 2. Season im Jahre 2022 erwartet und wann das Release-Datum sein sollte, erfahrt ihr hier auf MeinMMO!

Wann ist der Release von Season 2 2022? Ein offizielles Release-Datum von Season 2 2022 des populären Mobile-Games CoD Mobile wurde noch nicht offenbart. Doch wir können recht genau sagen, wann Season 2 2022 kommen sollte. Denn Season 1 2022 erschien am 19. Januar und dürfte erfahrungsgemäß einen Monat laufen.

Demnach sollte Season 1 am 17. Februar enden. Season 2 sollte also dann im Anschluss oder an den folgenden Tagen starten. Rechnet also mit einem Start ab dem 18. Februar 2022. Allerdings ist das nur Spekulation. Falls sich die Entwickler entschließen sollten, die 1. Season zu verlängern, wird sich der Release von Season 2 freilich verschieben.

Neue Shotgun und altbekannte Map

Was kommt an Waffen? In einem Teaser-Bild vom 7. Februar sieht man eine leere Waffenkiste. Anhand der Umrisse kommt man schnell darauf, dass es sich wohl um eine Shotgun vom Typ JAK-12 handelt.

Die Waffe kam in Season 6 zu CoD Modern Warfare und ist eine der letzten Waffen, die es letztendlich in die Mobile-Version schafften. Die JAK-12 ist in Modern Warfare eine der am schnellsten feuernden Shotguns und sollte in der Mobile-Version ordentlich aufräumen.

Was ist mit der neuen Map? Eine neue Map wurde ebenfalls geteasert. Es handelt sich um eine altbekannte Map namens Hardhat, also zu Deutsch „Baustellenhelm“. Es handelt sich um eine Baustelle in New York, auf der erbarmungslose Schießereien stattfinden werden.

Glaubt man dem Teaser, so wurde aber das Setting geändert und das Gefecht findet nicht mehr Sonnenschein, sondern Nachts und im Regen statt.

Die Map Hardhat kam erstmasl im Jahre 2011 in Modern Warfare 3 vor und ist daher ein echter Klassiker unter CoD-Fans.

Was wissen wir sonst noch? Neben den hier genannten Infos ist außerdem bestätigt, dass es auch in Season 2 2022 wieder einen Battle Pass geben wird. Der wird wie gewohnt 100 Stufen umfassen, die ihr im Laufe der Season freispielt.

