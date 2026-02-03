Das MMORPG, in dem ihr immer der beste Spieler seid, erhält ein großes Update, bringt neue Klasse

Erenshor bekommt nun ein großes neues Update, das neben einer neuen Klasse auch Gilden in das MMORPG auf Steam bringt.

Was ist das für ein MMORPG? Erenshor ist ein ganz besonderes MMORPG; denn ihr seid der einzige reale Spieler darin. Alle anderen Spieler, die mit euch chatten, euch in Gruppen einladen und mit euch handeln können, sind vom Spiel simuliert.

Egal, wie schnell oder langsam ihr spielt, die NPCs halten sich immer auf eurem Niveau von der Levelingphase bis hin zu den Endgame-Dungeons. Wie in einem echten MMORPG habt ihr verschiedene Klassen, aus denen ihr wählen könnt und alles, was ihr sonst so im besten Genre der Welt gewöhnlich tut, wird von Erenshor simuliert.

Hier könnt ihr den Trailer zum Spiel sehen:

Großes Update für das MMORPG

Was steckt im neuen Update? Das neue Update hat gleich 3 wichtige neue Features. Das erste wichtige Feature ist die neue Klasse. Der „Reaver“ ist ein Leeren-Ritter, der immer stärker wird, je mehr Schaden er einsteckt.

Mit der neuen Klasse kommt ein Haltungssystem, genauso wie Fear-Spells, die Gegner oder euch selbst verschrecken können. Der Leeren-Ritter kann sowohl als DD, Tank, oder auch als Unterstützungsklasse gespielt werden, tauscht aber für gewöhnlich seine Lebenspunkte für Mana aus.

Was gibt es noch Neues? Neu sind mit dem Update „Rising Shadows“ auch die Gilden. Spieler dürfen eine Gilde selbst gründen oder einer simulierten Gilde beitreten und dort wie gewohnt mit den anderen Spielern interagieren.

Passend zum neuen Gildensystem ist auch der neue Playerhub „Reliquary“. Dort befinden sich zum einen Portale zu verschiedenen Orten der Spielwelt; aber auch ein persönlicher Bereich, in dem Spieler ihren eigenen Laden, ein Auktionshaus oder auch eine Bank betreiben können.

Die eigene Gilde kann den Spielern einen Besuch abstatten und mit dem Unternehmen des Spielers interagieren.

Was wird noch simuliert? Neu sind auch simulierte Ansagen der Game Master, die auf die Regeln des MMORPGs hinweisen und auch Strafen aussprechen. Auch als Spieler kann man die Regeln brechen und dann am eigenen Leib erfahren, welche Konsequenzen das hat.

Die vollständigen Patch Notes zum Update findet ihr auf Steam.

Erenshor mag kein echtes MMORPG sein, doch es gibt den Spielern genau das, worauf sie immer hoffen: Gesellschaft, Herausforderung und Abenteuer. Diese Sehensüchte sind es auch, die Spieler immer wieder bei neuen Kickstarter-MMORPGs suchen. Eines davon ist nun gescheitert: YouTuber behauptet, der Chef von Ashes of Creation hätte sein MMORPG verkauft, gibt anderen die Schuld