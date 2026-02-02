YouTuber behauptet, der Chef von Ashes of Creation hätte sein MMORPG verkauft, gibt anderen die Schuld

Der große Knall von Ashes of Creation kam trotz langer Warnung für viele Spieler sehr plötzlich. Doch was hinter den Kulissen passiert ist, war bislang unklar. Ein YouTuber behauptet, zu wissen, was wirklich geschah.

Um wen geht es? YouTuber Kira beschäftigt sich auf seinem Kanal vor allem mit den Hintergründen und News zu MMORPGs und anderen Online-Spielen. Besonders zu Ashes of Creation hat er viele Inhalte veröffentlicht und auch immer wieder vor Problemen gewarnt.

Seine Glaubwürdigkeit stützt er darauf, dass eine interne Quelle ihm bereits im November den überraschenden Steam-Release korrekt vorhergesagt hatte. In seinem neuesten Video spricht er über die Hintergründe von Ashes of Creation und die jüngsten Entwicklungen rund um das MMORPG.

Neue Eigentümer für Ashes of Creation

Was erklärt der YouTuber? Unter Berufung auf die Quelle, die ihm bereits den Steam-Release vorhergesagt hatte, erklärt Kira, dass das Entwickler-Studio „Intrepid Studios“, das hinter Ashes of Creation steht, an eine „Private-Equity“-Firma verkauft wurde.

„Private-Equity“-Firmen sind Kapitalgeber, die Unternehmen kaufen, um damit Profite zu machen. Diese neuen Eigentümer sollen laut dem YouTuber andere Pläne für die Zukunft von Ashes of Creation gehabt haben als der ehemalige Geschäftsführer.

Laut Kira gab es zunächst am 29. Januar tatsächlich den internen Plan, die Entwicklung mit rund 70 Mitarbeitern weiterzuführen und ins kostengünstigere Ausland auszulagern. Doch dieser Plan hielt laut dem Video keine 24 Stunden.

Der YouTuber berichtet, dass sich die Ereignisse überschlugen: Gründer Steven Sharif sei zurückgetreten, der verbleibende Vorstand habe sich kurz darauf gegen das „kleine Team“ und für die „nukleare Option“ entschieden.

Laut einem Dokument, das Kira im Video zitiert, ist der aktuelle Stand nun nicht mehr das Outsourcing, sondern eine „vollständige und permanente Betriebsschließung“. Die Idee, das Spiel im Ausland billig weiterzuentwickeln, ist laut Kira aktuell vom Tisch und es steht die totale Schließung im Raum.

Steven Sharif selbst schweigt aus „rechtlichen Gründen“ derzeit weitgehend, zuletzt schrieb er aber auf Discord:

„Bitte warten, bis weitere Fakten vorliegen, bevor solche Schlussfolgerungen gezogen werden. Das Internet ist nicht gerade geduldig, aber leider erfordert der Rechtsweg Geduld. Man kann sich nicht vorstellen, wie schwer es mir fällt, zu schweigen. Aber ich muss es tun. Wenn die Unterlagen veröffentlicht werden, wird es klarere Fakten geben, auf die man sich beziehen kann.“ Steven Sharif auf Discord

Die Mitarbeiter vor dem Scherbenhaufen

Was passiert mit den Mitarbeitern? Die Mitarbeiter sind wohl die größten Leidtragenden des Konflikts. Laut dem Kündigungsschreiben, das dem YouTuber vorliegt, endet das Arbeitsverhältnis für alle Positionen und Titel zum Geschäftsschluss am 2. Februar 2026.

Die Vorwürfe, die Kira hier erhebt, wiegen schwer: Laut seinen Informationen sollen die Mitarbeiter weder ihr letztes reguläres Monatsgehalt noch Boni für erreichte Alpha-Ziele, Abfindungen oder Auszahlungen von Urlaubsansprüchen erhalten. Sie sollen laut dem Video von heute auf morgen völlig ohne Bezahlung dastehen.

Ob Ashes of Creation überhaupt noch eine Zukunft hat, bleibt weiter fraglich. Die Informationen des YouTubers stützen sich auf Leaks und interne Dokumente. Sollten sich diese jedoch bewahrheiten, ist der Traum vom MMORPG in seiner ursprünglichen Form wohl Geschichte. Bei den ersten Entlassungen versuchte der Chef noch zu beschwichtigen: Beim Studio hinter Ashes of Creation gab es Entlassungen, der Studio-Chef beruhigt die Fans des MMORPGs