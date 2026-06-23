Er zahlte 4.000 Euro für eine Grafikkarte und öffnete sie wegen lauter Lüfter: Was er darin findet, schockt selbst die Community

Ein Nutzer wollte eigentlich nur herausfinden, warum seine Lüfter plötzlich immer lauter wurden. Als er die teure Grafikkarte öffnet, entdeckt er eine riesige Menge Wärmeleitgel. Die Community kann sich die Witze nicht verkneifen.

Weiße Paste überall. Ein Nutzer auf Reddit hat seine rund ein Jahr alte AORUS RTX 5090 zerlegt und dabei eine unangenehme Überraschung erlebt.

Eigentlich wollte er nur herausfinden, warum die Lüfter seiner Grafikkarte beim Spielen plötzlich auf bis zu 2.000 Umdrehungen pro Minute hochschossen. Statt eines kleinen Problems fand er jedoch eine regelrechte Sauerei aus Wärmeleitgel im Kühler der GPU vor.

Der Nutzer erklärt, dass seine Grafikkarte horizontal eingebaut war und er sich deshalb nie Sorgen über das bekannte Problem mit wanderndem Thermal-Gel gemacht habe. Nach dem Öffnen war die Überraschung dennoch groß.

Trotz Temperaturen von maximal 76 Grad Celsius vermutet er Probleme bei der Wärmeübertragung. Deshalb ersetzt er die originale Schicht inzwischen durch PTM7950 und rät anderen Besitzern, ihre Karte nach etwa einem Jahr ebenfalls zu überprüfen.

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Nicht das erste Mal

Ist das ein Einzelfall? Nicht ganz. Der Vertrieb Gigabyte musste bereits vor einem Jahr auf Kritik über austretendes Thermalgel reagieren, wie VideoCardz berichtet. Demnach erklärte der Hersteller, dass bei einigen frühen Chargen absichtlich etwas mehr Material aufgetragen wurde.

Überschüssiges Gel könne dadurch sichtbar werden, die Leistung oder Lebensdauer der Grafikkarte soll laut Gigabyte aber nicht beeinträchtigt sein.

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Die Bilder des irritierten Nutzers sorgen so oder so für einige Memes, aber auch für Mitgefühl.

Timely-Cattle-7221 schreibt zum Beispiel: „Die Fabrik hat so viel Spachtelmasse aufgetragen und trotzdem eine ungleichmäßige Chipabdeckung erzielt – das ist ein wirklich beeindruckender Qualitätsmangel.“

CheesecakeMage42 meint außerdem: „Ich dachte im ersten Moment, das wäre Rasierschaum. Wie reinigt man sowas überhaupt?“

Die meisten machen sich aber auch einfach nur einen Spaß daraus. In den Kommentaren vergleichen Nutzer die Bilder mit verschütteter Sahne oder … „körperlichen Substanzen“ und einige scherzen darüber, dass eine ca. 4.000-Euro-Grafikkarte innen offenbar weniger ordentlich aussieht als ein selbst gebauter Gaming-PC.

Habt ihr eure Grafikkarte oder andere PC-Hardware schon einmal geöffnet und dabei eine böse Überraschung erlebt? Oder gab es einen Moment, in dem ihr euch gefragt habt, wie ein Hersteller ein solches Produkt überhaupt ausliefern konnte? Erzählt es uns in den Kommentaren.

Etwas absurde und durchaus schockierende Geschichten über Hardware-Issues aus der Community gibt es immer wieder. Erst vor Kurzem teilte ein Nutzer eine andere böse Überraschung. Er hat eigentlich eine RTX 5060 Ti bestellt und beim Auspacken eine überraschende Entdeckung gemacht, weil auf der Grafikkarte allerdings ein Radeon-Schriftzug von AMD steht.