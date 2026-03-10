Nerviger Bug verhindert das Looten in Path of Exile, die Reaktion der Entwickler ist unschlagbar

2 Min. Cedric Holmeier
Nerviger Bug verhindert das Looten in Path of Exile, die Reaktion der Entwickler ist unschlagbar

Die Spieler von Path of Exile haben sich beim Looten zuletzt ganz schön über einen Bug geärgert. Doch die Entwickler nutzten das Problem, um zu beweisen, wie schnell sie es lösen können.

Was war das für ein Bug? In Path of Exile gab es zuletzt vermehrt Meldungen über einen Bug beim Looten. Dabei haben die Spieler mit der Maus über ein Item gehovert, konnten es allerdings nicht aufheben. Es wirkte, als sei das Item einfach nicht ausgewählt, obwohl die Maus darauf zeigte.

Dies geschah allerdings nicht jedes Mal, sondern nur ab und an, weshalb es zunächst etwas schwierig zu beschreiben war. Ein Spieler hat das Problem jedoch einfach aufgezeichnet und auf Reddit veröffentlicht. Der Post erreichte die Aufmerksamkeit vieler Spieler, die das Problem selbst bestätigen konnten, doch lange mussten sie nicht auf eine Lösung warten.

Hier könnt ihr den Bug sehen:

Die Entwickler reagieren sofort

Wie haben die Entwickler reagiert? Noch während der Post immer mehr Aufmerksamkeit erlangte und weitere Spieler das nervige Problem beschrieben, machten sich die Entwickler schon daran, eine Lösung zu finden.

Der Bugfix dauerte dabei auch gar nicht lange, schon etwa drei Stunden nach der Erstellung des Posts antwortete Community Managerin Natalia_GGG auf Reddit: „Hey, wir haben gerade einen Fix dafür veröffentlicht!“

Die Entwickler beweisen damit mal wieder, wie schnell sie Probleme angehen, die die Spieler nerven. So ist es kaum verwunderlich, dass es am Release-Wochenende der neuen Season Mirage wieder ein Dutzend Hotfixes gab, die genauso Probleme beseitigt haben.

Hier könnt ihr den Trailer zu Path of Exile: Mirage sehen:

Path of Exile zeigt im Trailer neue Liga „Mirage“ – bringt Änderungen für das Endgame
Wie reagieren die Spieler auf die Hilfe der Entwickler? Während die Spieler von dem ursprünglichen Bug extrem genervt waren, freuen sie sich im gleichen Zug stark über den schnellen Fix. Der Kommentar von Community Managerin Natalia_GGG erhielt nette Antworten und Lob für die schnelle Problemlösung.

Allgemein ist die Stimmung und die Meinung zum Seasonstart außergewöhnlich gut. So haben die Entwickler weniger Bugs und Probleme als sonst, was den Spielern gut gefällt. Für die Spieler erlebt Path of Exile gerade eine gelungene Season.

Mit Path of Exile: Mirage gab es wieder viele Änderungen, doch eine neue Klasse wie bei der Konkurrenz von Diablo 2 wird es erstmal nicht geben. Wieso das so ist, haben uns die Entwickler im Gespräch verraten: Chef von Path of Exile kann nicht einfach Warlocks wie in Diablo 2 veröffentlichen, setzt auf eine gute Alternative

Quelle(n): reddit
