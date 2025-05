„Menschen verlieren ihre Jobs“ – Entwickler von Clair Obscur sind überzeugt, dass viele AAA-Entwickler einen bestimmten Fehler machen

Das ist der Trailer zum Hall of Legends Event in League of Legends.

Spieler warten seit Jahren auf einen Skin in LoL – Jetzt ist er da, aber an ihm baumelt ein riesiges Preisschild

Ein Champion in LoL wollte nur seine Ehefrau retten, löste stattdessen eine der schlimmsten Katastrophen in Runeterra aus

Der neue Trailer zum Event „Hall of Legends” von 2025 in League of Legends

Was ist ihre eigene Herangehensweise? Was die Zukunft des Studios und des Publishers betrifft, haben die Entwickler einen eigenen Ansatz, mit dem sie zukünftige Projekte zum Erfolg bringen wollen.

Ich glaube, dass es in der Branche viele unverantwortliche Praktiken gibt. Einige Spiele können es schaffen. Grand Theft Auto 6 wird es schaffen, das können wir wohl alle mit großer Zuversicht sagen. Aber es gibt viele Spiele, die mit sehr großen Teams und für sehr viel Geld entwickelt werden, die nicht erfolgreich sind, und das hat seinen Preis. Menschen verlieren ihre Arbeit. Gott weiß, wie viele Entlassungen es in den letzten Jahren in der Branche gegeben hat.

Was kritisieren die Entwickler? Das Team hinter Clair Obscur entscheidet sich bewusst dagegen, die (teilweise überambitionierte) Herangehensweise von AAA-Studios zu übernehmen und dramatisch zu expandieren. Vor allem im Angesicht des aktuellen Zustands der Spieleentwicklung, in der immer höhere Budgets und Teamgrößen die Branche prägen.

In dem Interview reden sie über ihr Team, dass sie bewusst klein halten. Sie wollen auch in Zukunft eher davon absehen, die Mitarbeiterzahl drastisch zu erhöhen, nur um die nächsten Spiele noch schneller veröffentlichen zu können. Dafür gäbe es nachhaltigere Wege.

Worüber sprechen die Macher des Spiels? In einem Interview mit GamesIndustry.biz sprechen COO von Sandfall und Produzent von Clair Obscur, François Meurisse, sowie Matthew Handrahan vom Publisher Kepler über den Erfolg von Expedition 33 und was die Pläne des Studios für die Zukunft sind.

