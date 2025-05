Entwickler von Clair Obscur: Expedition 33 warnen vor dem Kauf von bestimmten Fan-Artikeln, teilen erste Infos zu einem besonderen Plüschtier

Im April 2025 erschien das Rollenspiel Clair Obscur: Expedition 33, das seither unzählige Spieler begeistern und viele neue Fans gewinnen konnte. Diese würden nun gerne Merchandise zum Spiel kaufen, aber die Entwickler warnen: Ihr solltet besser die Finger davon lassen.

Wovor warnen die Entwickler? Die Entwickler von Clair Obscur: Expedition 33 warnen in einem Post auf X vor möglicherweise betrügerischen Anbietern von Fan-Artikeln zu dem beliebten Rollenspiel.

Das Studio habe einige Websites entdeckt, die etwa Esquie-Plüschtiere anbieten. Die Entwickler betonen: „Alle Webseiten von Drittanbietern, die Esquie-Plüschtiere verkaufen, sind NICHT offiziell lizenziert.“ Weiter raten die Entwickler von einem Kauf dieser Plüschtiere ab. „Wir empfehlen dringend, nicht bei diesen Anbietern zu kaufen. Es könnte sich um Betrug handeln“, heißt es in dem Post.

Plüschtiere zu eurem liebsten mystischen Wesen

Was sagen sie zu eigenen Plüschtieren? In dem Post verraten die Entwickler auch, dass sie planen, zukünftig selbst Esquie-Plüschtiere zu verkaufen: „Wir sind dabei, offizielle Esquie-Plüschtiere herzustellen, und wir wollen sie euch so bald wie möglich anbieten. In der Zwischenzeit habt bitte etwas Geduld – und lasst euch nicht betrügen!“

Wo könnt ihr offiziellen Merch kaufen? Bereits jetzt könnt ihr offiziellen Merch zu Clair Obscur: Expedition 33 kaufen, darunter T-Shirts, Bilder, eine Tasche oder ein Mauspad.

Die Fan-Artikel findet ihr auf der offiziellen Website des Rollenspiels unter expedition22, indem ihr dort auf den Reiter „Merch“ klickt.

Wer ist Esquie noch gleich? Esquie ist ein gleichermaßen mächtiges wie auch mystisches Wesen in Clair Obscur: Expedition 33, das ihr als NPC kennenlernt. Es dient euch als vielseitiges Reittier mit verschiedenen Fähigkeiten, mit dem ihr nicht nur am Land, sondern auch im Wasser oder in der Luft zügig unterwegs seid.

Damit ihr das volle Potenzial von Esquie beim Bereisen der Welt ausschöpfen könnt, müsst ihr dem Wesen besondere Steine bringen. Doch bevor ihr das macht, wollt ihr bestimmt wissen, was das Wesen so alles drauf hat. Eine Übersicht mit allen Fähigkeiten findet ihr auf MeinMMO: Clair Obscur: Expedition 33: Alle Fähigkeiten von Esquie freischalten