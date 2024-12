Entwickler eines der besten aktuellen Spiele erklärt, welches Game so großartig ist, dass es heute noch alles übertrifft

Einer der Entwickler von Baldur’s Gate 3 ist ein großer Fan von Red Dead Redemption 2. Das einzige Spiel, von dem er glaubt, er könne es übertreffen, ist GTA 6.

Um wen geht es? Michael Douse, auf X.com als Very AFK (@Cromwelp) bekannt, ist Entwickler und „Publishing Director“ bei Larian Studios, den Machern von Baldur’s Gate 3. Er selbst äußert sich immer wieder zu Spielen von Rockstar Games. So hatte er zuletzt auch vorhergesagt, dass GTA 6 die Preise von Videospielen für immer verändern könnte.

Jetzt hat er sich erneut zu Rockstar Games und GTA 6 geäußert, diesmal allerdings positiv.

Hier seht ihr den Grafikvergleich zwischen GTA 5 und GTA 6

Red Dead Redemption 2 ist unübertroffen – Noch

Was sagt er zu den Spielen? In einem Post auf X.com bekennt der Entwickler sich als großer Fan von Red Dead Redemption 2. Das Western-Spiel bezeichnet er als: „Produkt einer vergangenen Ära“ und seitdem es 2018 erschien, wurde es in „Bezug auf seine akribische Breite und Tiefe vielleicht nur um eine kleine Korrelation von nichts übertroffen“.

Gemeint ist hier wohl sein eigenes Spiel, Baldurs Gate 3, das auch stark für seine breiten Möglichkeiten von den Spielern gefeiert wurde. Weiter erklärt er, dass nur GTA 6 den hohen Maßstab von Red Dead Redemption 2 wohl jemals erreichen könnte:

„Bei GTA6 ist das wahrscheinlich der Fall, aber selbst dann könnte die Subtilität des Tempos und der Leistung noch eine völlig verlorene Kunst sein. Es bleibt abzuwarten, aber es ist ein faszinierender Meilenstein in dem Sinne, dass es vielleicht der letzte echte Meilenstein war.“

Weiter erklärt er, Spiele wie Red Dead Redemption 2 würden einfach nicht mehr entwickelt. Das Spiel sei: „Architektonisch vielleicht der letzte Haussmannsche Komplex oder die letzte Pyramide. Kurz gesagt, man baut sie nicht mehr wie früher.“

Denkt er nicht, dass neue Entwicklungen in der Zukunft RDR2 überholen könnten? Doch, davon ist er sogar überzeugt, jedoch stets nur in einzelnen Felder. In seiner Gesamtheit wird Read Dead Redemption 2 laut ihm wohl unangetastet bleiben: „Ich glaube, dass er in vielerlei Hinsicht übertroffen werden wird, aber in einigen entscheidenden Punkten bin ich weniger optimistisch. Eine ruhige, behäbige, subtile Geschichte über nichts und alles, mit einem Budget, das einen Finanzvorstand zum Weinen bringt.“

