Legendärer Entwickler beobachtete sein Kind beim Zocken: „Hat der Junge überhaupt einen Verstand?“

Wie hat sein Kind gespielt? Die Website shmuplations hat japanische Interviews aus Strategie-Guides aus 1997 zusammengestellt, in denen Miyamoto über alles Mögliche zu Super Mario 64 gesprochen hat. Dabei kommt auch zur Sprache, dass jemand versucht hat, mit dem Spiel zu experimentieren, in dem er König Bob-omb von der Klippe stürzt.

Auch am wichtigen Super Mario 64 war Miyamoto beteiligt. Das Spiel transformierte den roten Klempner zum ersten Mal in die dritte Dimension. Um den Spielspaß zu testen, ließ Miyamoto das Spiel auch von unabhängigen Spielern testen, darunter war auch sein Kind. Doch das Gameplay war für ihn hart mitanzusehen.

