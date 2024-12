Schauspieler leakte Animationsfilm zu Super Mario, sieht jetzt aber anderen Beweis dafür, dass er bei Teil 2 nicht dabei sein darf

Der Animationsfilm von Super Mario ist die weltweit erfolgreichste Videospielverfilmung und kam beim Publikum gut an. Im Nachfolger wird ein Schauspieler jedoch wohl nicht mehr dabei sein.

Um wen geht es? Der Schauspieler, Synchronsprecher und Comedian Sebastian Maniscalco spielte beim Film zu Super Mario den Boss der Hauptfigur. Als Schauspieler von Spike war er auch der Erste, der noch vor der offiziellen Ankündigung bereits etwas über den Film erzählte.

Im August 2021, etwa zwei Jahre vor der Veröffentlichung des Films, war Maniscalco im Podcast Bertcast zu Gast (via YouTube). Dort erzählte er damals von seiner Rolle als Spike im Animationsfilm zu Super Mario. Sein Leak ging damals durch die Medien.

Im Nachfolger des Films wird er aber wohl keine Rolle mehr spielen. Den Beweis dafür findet er aber nicht im Leak, sondern in Kuscheltieren.

Hier könnt ihr den ersten Trailer zum „Super Mario“-Kinofilm sehen:

Kuscheltiere statt Leaks

Was hat es mit den Kuscheltieren auf sich? Sebastian Maniscalco glaubt aktuell nicht daran, dass er noch eine Rolle im Nachfolger von Super Mario spielen wird. Den Beweis dafür hat wohl ein Trip mit den Kindern in die Universal Studios geliefert.

Im „Super Mario“-Geschäft wollte Maniscalco seinen Kindern den Charakter Spike als Kuscheltier zeigen, doch alle wurden enttäuscht. Vor Ort gab es nämlich kein Merchandise für den Fiesling, dafür aber für alle anderen Charaktere des Films, erzählt der Betroffene gegenüber ScreenRant.

Ich war mit meinen Kindern zusammen und sagte: „Jungs, kommt schon. Ich werde euch Daddys Charakter in Form eines Kuscheltiers zeigen.“ Kein Spike, kein gar nichts. Es hat bei mir aufgehört. Es war jede andere Figur da, nur ich, ich habe kein Tier, kein Plüschtier, kein gar nichts.

Weiter führt er aus: „Die Tatsache, dass ich kein Plüschtier hatte, stimmt mich nicht gerade zuversichtlich, dass ich für die Fortsetzung zurückkomme“.

Braucht es ein Plüschtier, um zu wissen, ob man bei einem Film mitspielt? Ob man bei einem Film mitspielt oder nicht, weiß man meist lange Zeit bevor der Film veröffentlicht wird. Als Beispiel dient hier der erste „Super Mario“-Film, bei dem Maniscalco 2021 bereits an den Dreharbeiten beteiligt war, obwohl der Film erst 2023 veröffentlicht wurde.

Seinen Verdacht bestätigt der Synchronsprecher jedoch selbst noch einmal: „Ich habe noch nichts gehört, also ist Ihre Vermutung so gut wie meine“ (via Screenrant).

Der Schauspieler könnte eigentlich gut im nächsten Teil vorkommen, schließlich soll die Fortsetzung Mario und Luigi zurück nach Brooklyn führen, wo Maniscalcos Charakter Spike lebt. Der nächste Film von Super Mario soll am 24. April 2026 in die japanischen Kinos kommen. Wusstet ihr übrigens, dass es Mario ohne Popeye niemals gegeben hätte: Nur dank Popeye existiert das Universum von Mario so wie es heute ist