Empfehlt anderen eure Lieblingsspiele, damit sie ihr nächstes Game finden

Auf MeinMMO, GameStar und GamePro läuft der „Find Your Next Game„-Monat und ist voll von Spielempfehlungen und Geheimtipps. Und ihr könnt mitmachen.

Worum geht’s hier? Mit „Find Your Next Game“ bringen wir in Juni die Gaming-Messen der Welt zu euch nach Hause. Es ist ein Monat vollgepackt mit frischen Spielvorstellungen, exklusiven Stories, Streams und mehr.

Und ihr könnt dabei ganz einfach mitmachen.

Gibt es ein MMO oder Multiplayer-Game, das euch besonders am Herzen liegt und das ihr anderen Spielern weiterempfehlen würdet? Dann schreibt dazu ein User-Review auf MeinMMO und nehmt Teil an unserem „Find Your Next Game“-Monat.

Als aktive Spieler seid ihr die Experten in den Games, die ihr empfehlt und könnt mit eurer Erfahrung und eurem Wissen überzeugen.

Wie wird mein Review dann aussehen? Informative User-Reviews werden bei uns auf MeinMMO im Newsfeed gefeatured und auf der Frontpage erscheinen.

Für diesen Zweck bekommen eure Texte von uns einen schicken Look verpasst:

Es wird ein eigenes Titelbild gesetzt

Der Text wird von uns formatiert und strukturiert

Der Text wird mit passenden Bildern und Verlinkungen verschönert

Das Ergebnis könnte dann etwa so aussehen, wie das neueste User-Review zu EVE Online von unserem Leser Ty Caitan. Auch werdet ihr von uns Feedback mit Tipps zu dem Text bekommen.

Programm-Übersicht Bleib auf dem Laufenden bei Find Your Next Game: Alle Infos, Termine und was dich in den nächsten Tagen und Wochen bei uns erwartet, findest du in unserem Programmplan. Zum Programmplan

Wie kann ich mitmachen? Um auf MeinMMO ein User-Review schreiben zu können, müsst ihr euch zunächst einen Account erstellen. Wenn das erledigt ist und ihr eingeloggt seid, dann geht auf den Hub oder einen beliebigen Artikel zu dem Spiel, das ihr empfehlen wollt.

Dort auf der rechten Seite findet ihr eine rote Box mit Infos zum Spiel. Klickt in dem Kasten auf „Eigene Review schreiben“ und ihr seid am Ziel. Schreibt euren Text am besten in Word, bei Google Docs oder eurem bevorzugten Schreibprogramm vor und schickt ihn über das Formular ein.

Der rote Info-Kasten

Was sind die Bedingungen? Um damit angeben zu können, dass euer User-Review bei uns auf der Frontpage erschienen ist, müsst ihr einige Regeln beachten:

Das Review sollte ausführlich sein und nicht nur aus paar Sätzen bestehen

Es sollte mehrere verschiedene Aspekte beleuchten, die euch an dem Spiel besonders gefallen

Reines Bashing wird nicht akzeptiert

Ihr könnt euch dabei auch gerne an unseren Spielvorstellungen für Find Your Next Game orientieren, wie etwa Dead by Daylight. Oder ihr könnt einfach so schreiben, wie ihr euer Lieblings-MMO einem Freund vorstellen würdet. Das ist ganz euch überlassen und eurer Freiheit sind keine Grenzen gesetzt.

Viel Spaß beim Schreiben!