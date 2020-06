Horror-Hit Dead by Daylight 4 Jahre nach Release – So gut wie nie zuvor

Genre: Asymmetrischer Survival-Horror | Entwickler: Behaviour Interactive | Plattform: PC, PS4, Xbox One, Switch | Release: 14.06.2016

Dead by Daylight hat sich vom unbekannten Nischen-Spiel zu einem Hit entwickelt. Erfahrt hier, warum das Horrorspiel euer nächstes Game sein könnte.

Der Entwickler Behaviour Interactive hat mit Dead by Daylight langen Atem bewiesen. Knapp vier Jahre nach dem Release ist Dead by Daylight so groß wie nie zuvor. Es ist nicht nur auf dem PC, sondern auch auf der PS4, Xbox One und der Nintendo Switch erschienen. Der neuste Rekord war, dass mehr als eine Million Spieler im Verlauf eines Tages in Dead by Daylight eingeloggt haben. Ziemlich beeindruckend für ein Spiel, das lange Zeit nur eine kleine Nische füllte.

Doch warum ist Dead by Daylight so gewachsen und eignet sich es als euer Kandidat für „Find Your Next Game“? Das wollen wir hier klären.

Was ist Dead by Daylight?

Dead by Daylight ist ein asymmetrisches Horror-Spiel, in dem ein Killer gegen vier Überlebende antritt. Auf den über 30 Karten, deren Details sich mit jedem Match ändern, müssen die Überlebenden 5 von 7 Generatoren reparieren, um dann die Ausgangstore zu öffnen und fliehen zu können.

Was muss der Killer tun? Der Killer hingegen muss genau das verhindern. Mit eigenen Fähigkeiten muss der Killer alle Überlebenden erst zu Fall bringen und sie dann an Haken aufhängen, wo sie langsam einer finsteren Gottheit geopfert werden.

Das machen die Überlebenden: Überlebende haben nur begrenzte Möglichkeiten, um sich zu wehren. Sie müssen sich verstecken und können den Killer lediglich kurzzeitig betäuben, wenn sie ihm etwa eine Palette vor die Füße werfen oder ihn mit einer Taschenlampe blenden. Doch diese Möglichkeiten sind pro Karte stark begrenzt. Wer solche Elemente zu schnell verpulvert, hat am Ende einer Partie keine Möglichkeit mehr, dem Killer noch zu entgehen.

Alle fünf Charaktere werden dabei von Spielern gesteuert – Bots oder eine KI gibt es nicht, das Spiel ist also reines, asymmetrisches PvP. Ein wenig Gameplay könnt ihr hier sehen:

Wie viele Charaktere gibt es? Inzwischen stehen 19 Killer und 21 Überlebende zur Auswahl, darunter große Klassiker des Genres wie Michael Myers oder Freddy Krueger, aber auch moderne Gruselgestalten wie der Demogorgon aus Stranger Things. Der 20. Killer „Pyramid Head“ aus der Spielereihe Silent Hill ist ebenfalls in der Mache und erscheint noch im Juni.

Für Veteranen: Was hat sich in 4 Jahren geändert?

Wer Dead by Daylight nur zum Release im Juni 2016 gespielt hat, der dürfte sich verwundert die Augen reiben, wie stark sich das Horror-Spiel in den letzten vier Jahren verändert hat. Zwar sind die Kern-Mechaniken noch immer identisch, denn der Killer muss weiterhin die Überlebenden an Haken opfern, doch viele der kleineren Mechaniken haben sich gewandelt oder wurden hinzugefügt.

Die fiesen Killer aus Dead by Daylight sehen zum Fürchten aus.

Unter anderem haben die folgenden Punkte dafür gesorgt, dass Dead by Daylight ein interessanteres, faires und einfach besseres Spiel geworden ist:

Totems mit Bonuspunkten: Auf jeder Map gibt es 5 versteckte Totems, die den Überlebenden Punkte bringen, wenn sie zerstört werden. Einige Perks der Killer sind an Totems gebunden und nur aktiv, solange das dazugehörige Totem besteht.

Auf jeder Map gibt es 5 versteckte Totems, die den Überlebenden Punkte bringen, wenn sie zerstört werden. Einige Perks der Killer sind an Totems gebunden und nur aktiv, solange das dazugehörige Totem besteht. Rückschritt der Generatoren: Die Killer haben gelernt, noch nicht vollständig reparierte Generatoren erneut zu beschädigen. Dadurch verlieren sie an Reparatur-Fortschritt, bis Überlebende wieder an ihnen arbeiten.

Die Killer haben gelernt, noch nicht vollständig reparierte Generatoren erneut zu beschädigen. Dadurch verlieren sie an Reparatur-Fortschritt, bis Überlebende wieder an ihnen arbeiten. Blutdurst für Killer: In besonders langen Verfolgungsjagden gewinnen Killer nach einiger Zeit an Bewegungsgeschwindigkeit. Wenn ein Überlebender den Killer nicht abschütteln kann, wird er irgendwann unweigerlich eingeholt.

In besonders langen Verfolgungsjagden gewinnen Killer nach einiger Zeit an Bewegungsgeschwindigkeit. Wenn ein Überlebender den Killer nicht abschütteln kann, wird er irgendwann unweigerlich eingeholt. Die „Endgame Collapse“: Sobald eines der Ausgangstore geöffnet wurde, beginnt für alle Spieler ein drohender Timer abzulaufen. Sollten Überlebende nicht innerhalb dieser Zeit aus der Karte geflohen sein, werden sie automatisch hingerichtet.

Sobald eines der Ausgangstore geöffnet wurde, beginnt für alle Spieler ein drohender Timer abzulaufen. Sollten Überlebende nicht innerhalb dieser Zeit aus der Karte geflohen sein, werden sie automatisch hingerichtet. Dedizierte Server: Die Partien von Dead by Daylight laufen inzwischen auf dedizierten Servern und nicht mehr über die Hardware des Killer-Spielers. Störende Lags wurden damit auf ein Minimum reduziert.

Darüber hinaus hat Dead by Daylight auch zusätzliche Belohnungssysteme eingeführt. Es gibt einen „Season Pass“ mit vielen Missionen und Belohnungen. So erfährt man etwa mehr zur Hintergrundgeschichte einzelner Charaktere und schaltet zahlreiche kosmetische Belohnungen in Form von Skins frei.

Die Skins sind nicht „Pay-2-Win“, denn im Regelfall sind die zusätzlichen Skins ziemlich bunt und eignen sich nur bedingt für ein Versteckspiel mit dem Killer – außer man möchte der Lockvogel sein.

Für wen ist Dead by Daylight interessant?

Dead by Daylight eignet sich für alle Spieler, die Spaß an asymmetrischen Spielen haben. Wer etwa seiner Zeit ein Evolve mochte oder gerne White Noise gezockt hat, dürfte mit dem grundlegenden Spielprinzip rasch warm werden. Für Fans von Horror-Filmen wie Halloween, A Nightmare on Elm Street oder auch der Serie Stranger Things ist zumindest ein Blick in das Spiel ohnehin ein Muss.

Jedoch muss klar gesagt werden, dass Dead by Daylight in mehrerer Hinsicht keine leichte Kost ist. Das Spiel ist mitunter ziemlich brutal und richtet sich klar an ein erwachsenes Publikum. Gleichzeitig sind die ersten Stunden im Spiel die härtesten, in denen man die Grundlagen lernt. Das geschieht oft aus der Sicht eines Zuschauers, weil man in den ersten Minuten bereits das Zeitliche gesegnet hat.

Wer sich auf die raue Einstiegsphase einlassen kann und eine gewisse Frustrationstoleranz mitbringt, dürfte aber ein Spiel gefunden haben, das auch nach Monaten und Jahren nach bei Laune hält.

Nach dem Horror bleibt der Skill

Wie wohl die meisten Horror-Spiele „leidet“ auch Dead by Daylight daran, dass der Grusel-Faktor irgendwann abnimmt. Der zu Beginn so bedrohliche Terror-Radius des Killers (ein immer lauter werdender Herzschlag) oder das Dröhnen einer Kettensäge in der Ferne kann eben nur einige Tage lang wirklich gruselig sein. Es stellt sich dann eine Gewohnheit ein und die einstmals furchterregenden Elemente werden zu reiner Spielmechanik.

Genau das ist der Zeitpunkt, an dem die meisten Überlebenden sich von verängstigen Schleichern zu berechnenden Spielern entwickeln, die ihre Vorgehensweise genau planen. Wenn der Schrecken gebändigt und zur Normalität geworden ist, dann kommt das Können zum Vorschein:

Wie lange kann ich den Killer an der Nase herumführen, bevor ich eine Palette umwerfe?

Welchen Generator sollten wir als Nächstes reparieren, um eine möglichst gute Flucht-Chance zu haben?

Wer rettet den gefangenen Mitspieler und wer arbeitet weiter an Generatoren?

Solche und andere Entscheidungen müssen oft innerhalb weniger Sekunden gefällt werden und das oft ohne Kommunikation mit der Gruppe – denn einen eingebauten Voice-Chat gibt es (mit Absicht) nicht. Hier die richtigen Antworten zu finden und diese dann auch umzusetzen unterscheidet blutige Anfänger von den Profis.

Allerdings schafft es Behaviour ausgezeichnet, mit jedem neuen Patch den Schrecken zurückzubringen und dafür zu sorgen, dass neue Killer eine gruselige Erfahrung sind. An manche Killer, die eher auf Heimlichkeit setzen – wie etwa Michael Myers oder Ghost Face – gewöhnt man sich übrigens nie. Auch nach Jahren schießt hier noch das Adrenalin durch den Körper, wenn diese Killer urplötzlich hinter einer Ecke auftauchen.

Ein Blick in die Zukunft: Was kommt noch?

Auch in den folgenden Monaten ist bei Dead by Daylight noch lange nicht Schluss. Im Zuge der Feier zum 4. Geburtstag des Spiels haben die Entwickler bereits eine grobe Roadmap veröffentlicht und verraten, was für Neuerungen noch warten.

Crossplay für alle Plattformen: Noch in diesem Jahr will Dead by Daylight allen Spielern ermöglichen, gemeinsam zu spielen. Dann könnt ihr auf dem PC auch gegen und mit Spielern auf PS4, Xbox One oder der Nintendo Switch spielen. Das geht einher mit plattform-übergreifenden Freundeslisten.

Noch in diesem Jahr will Dead by Daylight allen Spielern ermöglichen, gemeinsam zu spielen. Dann könnt ihr auf dem PC auch gegen und mit Spielern auf PS4, Xbox One oder der Nintendo Switch spielen. Das geht einher mit plattform-übergreifenden Freundeslisten. Große Grafik-Überarbeitung: Nach 4 Jahren sieht die Grafik von Dead by Daylight nicht mehr taufrisch aus. Der Entwickler Behaviour hat ein ganzes Team an die Aufgabe gesetzt, sämtliche Objekte, Animationen und Karten zu überarbeiten und dem Spiel quasi ein „HD-Upgrade“ zu verpassen. Auch das soll in diesem Jahr noch stattfinden.

Nach 4 Jahren sieht die Grafik von Dead by Daylight nicht mehr taufrisch aus. Der Entwickler Behaviour hat ein ganzes Team an die Aufgabe gesetzt, sämtliche Objekte, Animationen und Karten zu überarbeiten und dem Spiel quasi ein „HD-Upgrade“ zu verpassen. Auch das soll in diesem Jahr noch stattfinden. Mehr Killer und Überlebende: Zu guter Letzt soll es auch weiterhin ungefähr alle 3 Monate ein großes, neues Kapitel geben. Das enthält dann zumeist einen Killer, einen Überlebenden und eine neue Map. Dafür ist man bereits in Gesprächen mit Lizenzpartnern, um weitere bekannte Horror-Größen als Killer bringen zu können.

Bei Dead by Daylight ist also auch nach 4 Jahren noch lange nicht Schluss. Das Spiel soll noch lange weiter unterstützt, ausgebaut und verbessert werden. Wenn die Entwickler den Kurs der letzten Jahre fortsetzen, dann dürfte die Community noch lange Spaß an dem 4-vs-1-Horrorspiel haben.

Bewertung

Pro Großes Aufgebot an interessanten Killern mit coolen Fähigkeiten

Viele Spielweisen dank Dutzender Perks möglich

Starke Lizenzen wie Halloween, Stranger Things, SAW oder Silent Hill

Solo und mit bis zu vier Freunden spielbar

Partien sind bis zur letzten Sekunde spannend Contra Überlebende sind quasi nur „Skins“ und unterscheiden sich kaum

Viele Perks und Fähigkeiten machen den Einstieg schwer

Große Anzahl an DLCs kann abschrecken

Fazit: Schwer zu lernen, aber dann ungeheuer grandios