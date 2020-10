Das MMORPG Elyon (früher A:IR) hat nun sein Release-Date für Korea angekündigt. Passend dazu gab es einen neuen Trailer mit spektakulären Kämpfen. Dabei wurde wieder betont, dass das Spiel definitiv zu uns in den Westen kommen soll.

Was ist Elyon? Das neue Action-MMORPG wird vom Studio Bluehole entwickelt. Die haben bereits Spiele wie TERA und PUBG hervorgebracht. Das Rollenspiel legt Wert auf viele actionreiche Kämpfe ohne Tab-Targeting und PvP.

Für das Spiel sollen sich die Entwickler am Westen orientiert und auf nervige Aspekte wie hohen Grind verzichtet haben. Außerdem gibt es eine Gleiter-Mechanik und einige Steampunk-Elemente, die noch aus dem Konzept von Ascent: Infinite Real stammen. So hieß das MMORPG ursprünglich, bevor es stark überarbeitet wurde.

Was ist neu? Die Entwickler haben das Datum für den Release in Korea bekanntgegeben. Dort soll es am 10. Dezember erscheinen, überraschenderweise als Buy2Play-Titel. Ursprünglich wurde es kostenlos angekündigt.

Der dazu passende neue Trailer fokussiert sich besonders auf die actionreichen Kämpfe. Gezeigt werden riesige Bosse in Form von gepanzerten Rittern, riesigen Maschinen, Drachen oder Erd-Elementaren.

Optisch deutet vieles auf ein spektakuläres Effekt-Gewitter und schnelle Kämpfe hin. Das zeigten auch schon erste Videos aus der Beta in Korea.

Release im Westen steht fest – Nur wann?

Was wissen wir bisher? Elyon soll definitiv in den Westen kommen. Der Publisher dafür steht auch schon fest. Kakao Games wird den Vertrieb bei uns übernehmen. Die sind auch für das Publishing von Black Desert in Europa und Nordamerika verantwortlich.

Allerdings gibt es bisher noch keinen konkreten Termin dafür. Daran hat auch der Korea Media Showcase, bei dem das Release-Date in Korea bekanntgegeben wurde, nichts geändert.

Sogar die Drachen haben in Elyon etwas Mechanisches an sich. Und obwohl der Kampf spektakulär aussieht, stehen eigentlich die Duelle zwischen den Spielern im Fokus.

Für wen ist Elyon interessant?

Was macht das Spiel aus? Elyon setzt auf ein schnelles und actionreiches Kampfsystem. Zwar gibt es eine offene Welt und allerhand PvE-Quests, doch der Fokus des MMORPGs liegt klar auf dem PvP.

So bekämpfen sich die zwei Fraktionen des Spiels ständig und das Spiel bietet große Schlachten um Festungen, die in einem gesonderten Gebiet stattfinden. Dabei sollen die Gilden im Fokus stehen, die sich jeweils einer der Fraktionen anschließen können.

Wer also Lust auf ein neues PvP-Spiel hat, darf sich auf Elyon als neue Alternative freuen.

