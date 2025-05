„Bedrohliche Inhalte“ – Ein Eltern-Ratgeber warnt ausgerechnet vor dem Papa des deutschen Twitch

Ein Eltern-Ratgeber hat sich die Inhalte eines deutschen YouTubers und Twitch-Streamers angeschaut und befindet sie für gefährlich. Das trifft ausgerechnet ein Urgestein in Sachen Let’s Plays.

Vor wem warnt der Eltern-Ratgeber? Der Eltern-Ratgeber FLIMMO beschäftigt sich regelmäßig mit Inhalten und schätzt für Eltern ein, inwiefern diese Inhalte gut für ihre Kinder sein sollen. In einem Beitrag aus Dezember 2024 schreiben sie auf ihrer Website über den YouTuber und Twitch-Streamer Erik „Gronkh“ Range.

Er ist ein echtes YouTube-Urgestein, da er seine ersten Videos im Jahr 2010 hochlud und eine ganze Generation an Menschen mit seinen Let’s Plays prägte. Nicht nur auf seinem YouTube-Kanal ist er für seine über 5 Millionen Abonnenten aktiv, sondern auch auf Twitch-Kanal. Hier hat er über 1,7 Millionen Follower und durchschnittlich bei einem Stream 19.178 Zuschauer (via sullygnome).

Seine Inhalte drehen sich rund um Gaming, doch auch die ein oder andere Reaction auf aktuelle Videos findet in seinen Livestreams statt. Genau diese Inhalte stuft FLIMMO teilweise als „bedrohlich“ ein.

Wir stellen euch Gronkh und seinen Werdegang in unserem Video vor:

„Für Kinder ungeeignet“

Was schreibt FLIMMO? FLIMMO ordnet Gronkh und seine Inhalte unter der Farbe Rot in ihrer Ampel ein. Das steht dafür, dass die Inhalte „überfordern, verunsichern oder ängstigen können“ und bezeichnen sie somit als „für Kinder ungeeignet“ (via FLIMMO).

Als positiv empfindet FLIMMO, dass Gronkh seine Hobbys vorstellt und Kindern somit Ideen für ihre eigene Freizeit gibt. Negativ sind allerdings gleich drei Punkte:

Produktempfehlungen: Da Gronkh auch Werbung in seinen Let’s Plays oder Twitch-Streams macht, sieht das FLIMMO als problematisch an. Kinder soll es nicht immer möglich sein, zu erkennen, dass es sich um Werbung handelt.

Da Gronkh auch Werbung in seinen Let’s Plays oder Twitch-Streams macht, sieht das FLIMMO als problematisch an. Kinder soll es nicht immer möglich sein, zu erkennen, dass es sich um Werbung handelt. Nicht altersgemäße Medieninhalte: Gronkh spielt häufig Spiele mit einer Altersfreigabe ab 16 oder 18 Jahren, was nicht für Kinder geeignet ist.

Gronkh spielt häufig Spiele mit einer Altersfreigabe ab 16 oder 18 Jahren, was nicht für Kinder geeignet ist. Ängstigende Inhalte: „Gruselige oder bedrohliche Inhalte sind fester Bestandteil der Videos“ (via FLIMMO). Das könne Kindern Angst einjagen.

Wie reagiert die Community? Die Community von Gronkh amüsiert sich in einem Reddit-Post über die Beschreibung von FLIMMO, hat aber einordnende Worte zu der Thematik:

Primary-Coat-4726 beschreibt, wie er es mit seinen Kindern handhabt (via Reddit): „Ich gucke Gronkh mit meinen Kindern. Aber eben eher Storytime als Sons of the Forest. Ich gucke aber auch andere Youtuber mit ihnen und urteile selbst, was wann passt.“

Sascha_Spi versteht die Einordnung (via Reddit): „Grundsätzlich stimmt das aber ja auch. Schedule 1, Sons of the Forest etc. sind spiele die jetzt nicht unbedingt jeder 10-Jährige gucken sollte. Und der Humor ist jetzt auch nicht wirklich auf Kinder zugeschnitten.“

CromCruach1982 scherzt (via Reddit): „”gruselige oder bedrohliche Inhalte…” Gronkh hat doch gar nicht in jedem Video die Facecam an.“

Hat Gronkh solche Inhalte? Da Gronkh auch Horrorspiele spielt und die Let’s Plays davon entweder livestreamt oder danach auf seinem YouTube-Kanal hochlädt, ist die Vorsicht des Eltern-Ratgebers begründet. Wenn der YouTuber Spiele mit einer FSK 16 oder 18 spielt, ist dies selbstverständlich nicht angemessen.

Auch wenn Gronkh Horrorspiele o. Ä. häufig mit einer humorvollen Note durch seine Kommentare untermalt, so bleiben es immer noch gruselige Spiele, die nicht für Kinder geeignet sind. Der Einfluss von YouTuber und Twitch-Streamer Gronh ist riesig. So riesig sogar, dass er ganz neu erschienene Spiele mit seinen älteren Let’s Plays prägt: „Ich musste so lachen“ – Deutscher YouTuber Gronkh ist so legendär, dass er neue Spiele prägt