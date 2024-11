Elon Musk verklagt Twitch, seine Fans meinen: Kauf sie doch einfach

„Ich glaube, ich habe noch nie eine Einstellung so schnell geändert“: Fans lieben die neuen Reittiere in Monster Hunter Wilds, aber eine Sache stört

Einige Fans von Elon Musk fordern den Milliardär daher mehr oder weniger scherzhaft auf, die Plattform einfach zu kaufen, statt sich mit einer langen Klage aufzuhalten. Kritiker witzeln jedoch: Soll Musk etwa noch eine Plattform in den Ruin treiben (via X )?

Viele Nutzer scheinen die Klage jedoch eher als Unterhaltung zu sehen, als eine Art Kampf der Giganten. Denn hinter Twitch steckt Amazon und damit Jeff Bezos, der mit Elon Musk um den Titel als reichster Mann der Welt konkurriert. Es sieht also aus, als hätte sich der Unternehmer diesmal mit jemandem in seiner eigenen Kragenweite angelegt.

Bereits im August hatte Musk Klage gegen die Global Alliance of Responsible Media eingereicht. Die GARM war eine Initiative der World Federation of Advertisers, mit der man digitale Sicherheit erhöhen und schädliche Online-Inhalte eliminieren wollte.

Elon Musk legt sich mit Amazon an: Er verklagt deren Streaming-Plattform Twitch , weil sie angeblich an einer Verschwörung beteiligt seien, keine Werbung auf seinem Kurznachrichtendienst X, ehemals Twitter, zu schalten.

