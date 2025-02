Elon Musk hat einen neuen Rekord gebrochen: Er hat jetzt 40 Milliarden US-Dollar in einer Woche verloren und das nur wegen Tesla

Elon Musk gehört zu den reichsten Menschen der Welt. Jetzt hat er in einer Woche 40 Milliarden Dollar verloren. Das liegt vor allem an seiner Firma Tesla. Denn dem Konzern geht es seit Wochen schlecht, was an schwachen Verkaufszahlen und starker Konkurrenz aus China liegt. Und der fallende Aktienkurs macht sich bemerkbar.

Elon Musk gilt zwar als erfolgreicher Tech-Unternehmer, fiel in der Vergangenheit aber oft durch kontroverse, politische Aktionen auf. Auch im Gaming kam es zuletzt immer wieder zu Kontroversen.

In einem Livestream, in dem er selbst Path of Exile 2 spielte, wurde beispielsweise deutlich, dass Musk offenbar keine Ahnung hat, was er da im Spiel macht. Als er dafür kritisiert wurde, offenbar den Account zu teilen und andere für sich spielen zu lassen, reagierte er aggressiv und griff einen seiner Kritiker, den Twitch-Streamer Asmongold, an.

Wie groß ist sein Vermögen? Das Magazin Bloomberg schätzte sein Vermögen Ende 2024 auf 486 Milliarden US-Dollar. Damit ist er die derzeit reichste Person der Welt. Doch innerhalb einer Woche hat er etwa 40 Milliarden US-Dollar verloren, das ist etwa ein Zehntel:

Am 5. Februar 2025 lag sein Vermögen laut Schätzungen bei 424 Milliarden US-Dollar.

Eine Woche später, am 12. Februar 2025, lag sein Vermögen „nur“ noch bei 384 Milliarden US-Dollar.

Hauptverantwortlich für die großen Verluste ist vor allem die Automarke Tesla.

Dem Autobauer Tesla geht es schlecht und das merkt auch das Elon Musk

Warum Tesla? Elon Musk ist nicht nur der CEO, sondern auch der größte Minderheitsinvestor von Tesla, der zwischen 12 und 15 % des Elektroautoherstellers kontrolliert. Das bedeutet, dass etwa 60 % seines Vermögens mit Tesla verbunden sind. Geht es der Firma gut, geht es auch seinem Vermögen gut. Derzeit hat Tesla jedoch Probleme auf dem Markt und das wirkt sich negativ auf sein Vermögen aus.

Was sind die Probleme von Tesla? Die Firma Tesla steht seit einigen Monaten stark unter Druck und das hat gleich mehrere Gründe:

Die Nachfrage nach teuren Elektrofahrzeugen ist gesunken und es gibt kaum finanzielle Anreize, ein E-Auto zu kaufen.

Chinesische Firmen wie BYD setzen den amerikanischen Autobauer stark unter Druck und verkaufen teilweise deutlich mehr Fahrzeuge.

Hinzu kommt, dass die Nähe von Musk zum frisch gewählten US-Präsidenten ebenfalls für Unruhe unter den Anlegern sorgt.

Das Ergebnis davon: Laut des Online-Magazins Finanzen.net hat Tesla kräftig Kapital verloren und der Aktienkurs ist stark gefallen. Allein in 5 Tagen hat die Aktie 13,13 % verloren, mittlerweile geht es aber wieder nach oben. Und diese Verluste wirken sich auch auf das Vermögen des Tech-Milliardärs aus.

Und wenn es um E-Autos bei Tesla geht, war Elon Musk in der Vergangenheit nicht immer ehrlich zu den Käufern. Denn nach vielen Jahren erklärt er, dass nicht alle verkauften Tesla-Fahrzeuge autonomes Fahren (FSD) erhalten werden. Dafür müsse man neue Technik in den Fahrzeugen verbauen: Elon Musk gibt zu, dass er sich geirrt hat: Nachdem er 9 Jahre lang das Gegenteil behauptet hat, bricht er nun seine Versprechen zum autonomen Fahren