Elon Musk bezahlte seine Studentenmiete, indem er in einem Haus mit 14 Zimmern Partys für 5 Dollar Eintritt veranstaltete

Elon Musk ist heute ein erfolgreicher Unternehmer. Doch bereits als Student verdiente er Geld mit umstrittenen Ideen. Eine Idee davon war ein Nachtclub, den er mit einem engen Freund in seiner Wohnung eröffnete. Damit finanzierten sich die Freunde die Miete.

Zusammen mit seinem Mitbewohner hatte er aber auch einen ungewöhnlichen Weg gefunden, um sein Studium zu finanzieren: Er verwandelte sein Haus in einen illegalen Nachtclub.

Wohnhaus wird zum Nachtclub, selbst die eigene Mutter hilft an der Garderobe mit

Was ist das für eine verrückte Idee? Von der verrückten Geschäftsidee, mit seiner Wohnung die Miete während des Studiums zu finanzieren, berichtet Musk selbst auf Twitter/X.com:

Um die Miete zu bezahlen, haben wir unser Haus in einen Nachtclub verwandelt und 5 US-Dollar Eintritt verlangt. Nachts sah das cool aus, aber tagsüber war es der Wahnsinn … Schwarzlicht, leuchtende Sprühfarbe und Schrottskulpturen aus Metall.

Gemeinsam mit seinem Bekannten und Mitbewohner Adeo Ressi koordinierte er die Idee: Ressi gestaltete die Räumlichkeiten für die Party, Musk selbst zählte das Geld und kümmerte sich um die Kontrolle des Hauses. Sogar seine Mutter soll bei einem Überraschungsbesuch die Garderobe bedient und Geld einkassiert haben. Das berichtet das französische Magazin Jeuxvideo.com.

Adeo Ressi, heute Gründer und CEO der Decile Group und Executive Chairman des Founder Institute, erzählte später in einem Interview mit Businessweek.com (via web.archive.org):

Das soziale Leben dort [an der Universität] war schrecklich, also sagte ich: „Lass uns einen Nachtclub gründen“, und er [Elon Musk] sagte: „OK“. Also zogen wir in ein Haus und eröffneten dort einen Nachtclub. Es war eine nicht lizenzierte Flüsterkneipe. Wir hatten bis zu 500 Besucher. Wir verlangten 5 Dollar, und es gab so ziemlich alles, was man trinken konnte – Bier und Jello Shots und andere Dinge. Unser zweites Haus hatte 14 Zimmer – und wir haben zu dritt darin gewohnt. Es gab so viel Platz in dem verdammten Haus, dass wir gebrauchte Fässer benutzten und Sperrholz darauf legten, und das waren dann Möbel.

Bei einem Eintrittpreis von 5 US-Dollar pro Person sollen bei rund 500 möglichen Gästen pro Abend rund 2.500 US-Dollar zusammen gekommen sein.

