Mutter von Elon Musk veröffentlicht Dokument, das beweisen soll: Ja, er ist ein Wunderkind

Während sich die Tochter von Elon Musk immer wieder kritisch über ihren Vater äußert, bekommt der Tech-Milliardär jetzt Beistand von seiner Mutter. Maye Musk veröffentlichte ein Dokument von 1989, das die Genialität ihres Sohnes belegen soll.

Was ist das für ein Dokument? In einem Post auf X zeigt Maye Musk die Ergebnisse eines Computer-Eignungstests von Elon Musk aus dem Jahr 1989. Sie kommentiert den Fund wie folgt: „Beim Sortieren von Fotos stieß ich auf die Ergebnisse des Computer-Eignungstests von @elonmusk im Alter von 17 Jahren. Mein genialer Junge. Ich bin eine stolze Mutter.“

Auf dem Dokument bestätigt die südafrikanische Universität von Pretoria dem jungen Musk außergewöhnliche Ergebnisse, mit jeweils einem A+ für die Bereiche „Operating“ und „Programming“. Der Sohn von Maye stellte also schon viele Jahre vor der Gründung von Tesla, SpaceX oder xAI sein technologisches Verständnis unter Beweis.

Wie reagiert Elon Musk auf den Post seiner Mutter? Der „Kekius Maximus“ kommentierte den Post auf seinem X natürlich prompt mit seiner bekannten Bescheidenheit: „Sie sagten, ich hätte die besten Noten für technische Fähigkeiten, die sie je gesehen hätten. Mit anderen Worten: Nicht schlecht für einen Menschen, wie eine zukünftige KI vielleicht sagen würde.“

Ob die KI auch die diversen Skandale rund um den Tech-Milliardär so wohlwollend bewerten würde? Auch beim eigentlich harmlosen Gaming kam es zuletzt immer wieder zu Kontroversen.

In einem Livestream, in dem er selbst Path of Exile 2 spielte, wurde beispielsweise deutlich, dass Musk offenbar keine Ahnung hat, was er da im Spiel macht. Als er dafür kritisiert wurde, offenbar den Account zu teilen und andere für sich spielen zu lassen, reagierte er aggressiv und griff einen seiner Kritiker, den Twitch-Streamer Asmongold, an.

Dass sich Musk zur Weltspitze von Path of Exile 2 und Diablo 4 zählt, darüber macht sich auch seine eigene Tochter Vivian Jenna Wilson lustig. Sie berichtet sogar, dass sie ihren Vater schon in jungen Jahren in Games unterstützen musste:

„Als ich 12 war, war er Bronze in Overwatch, und ich und mein Zwilling nicht. Er hat dauernd versucht, uns dazu zu bringen, Ranked mit ihm zu spielen, und ich bin zu 90 % sicher, dass es nur war, damit wir ihn carrien.“

Aus dieser und weiteren Kindheitserlebnissen schlussfolgert die heute 20-Jährige, die ein angespanntes Verhältnis zu ihrem Vater hat, dass es auch um seine Fähigkeiten in ARPGs wie eben PoE2 nicht allzu gut bestellt sein kann.