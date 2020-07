Ubisoft hat einen neuen Trailer für Tom Clancy’s Elite Squad präsentiert. Das Spiel erscheint für Mobile und erinnert dabei etwas an Rainbow Six Siege. Wir zeigen euch, wie ihr euch bereits vorab registrieren und euch dadurch Boni sichern könnt.

Was ist Elite Squad? Das ist ein Shooter, der in der Welt von Tom Clancy spielt. Erstmalig wurde er auf der E3 2019 vorgestellt und danach wurde es recht ruhig um das Mobile-Game – mit Ausnahme einer dreisten China-Kopie, die für Trubel gesorgt hat.

Nun gibt es einen neuen Trailer zu Elite Squad. Dieser wurde auf der Ubisoft Forward 2020 gezeigt:

Vorab registrieren und Boni abstauben

Das könnt ihr jetzt machen: Auf der Website von Elite Squad könnt ihr nun einem Link zur Vorregistrierung folgen. Ihr landet dann im Play Store und könnt euch dort vorab registrieren. Das Gleiche gilt natürlich auch für den App-Store von Apple.

Wenn ihr das gemacht habt, dann könnt ihr euch einen exklusiven Inhalt sichern. So gibt es die M1911, eine halbautomatische Pistole. Sie ist eine Stufe-2-Waffe vom Charakter Montagne und kann dann beim Download gespielt werden.

Was ist bisher zum Spiel bekannt? An vielen Stellen erinnert der Shooter an Rainbow Six. So könnt ihr auch Charaktere spielen, die ihr von dort kennt. Es sollen aber auch Personen aus Ghost Recon, The Division und Splinter Cell spielbar sein. Letzterer ist sogar durch einen Dataminer als neuer Operator für Siege gezeigt worden.

Ihr tretet dann im 5-gegen-5 an. Ein Modus, den man ebenfalls gut aus Rainbow Six kennt. Es gibt aber auch Einzelmatches gegeneinander. Dazu kommt noch ein Kampagnenmodus, den ihr durchspielen könnt.

Eine weitere Parallele zu Rainbow Six sind die Fähigkeiten der Charaktere. Zu sehen sind etwa wie bereits Erwähnt Montagne, aber auch Caveira und Tachanka.

Viele Details sieht man noch nicht, doch so scheinen die unterschiedlichen Spieler auch unterschiedliche Stärken zu haben. So sieht man Experten beim Snipen, Sprengen und sogar beim Ausschalten von EMP.

Wann soll Elite Squads erscheinen? Der Shooter soll schon am 27. August auf iOS und Android verfügbar sein. Wir können also schon bald mit weiteren Infos rechnen.

Ubisoft bringt hiermit übrigens endlich eine Art von Rainbow Six auf den Mobile-Markt. Die China-Kopie Area F2 ist nach einer Klage von Ubisoft bereits wieder vom Markt verschwunden – zumindest vorerst.