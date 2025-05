Gaming-Entwicklerin hat dank Electronic Arts den besten und schlimmsten Tag ihres Lebens

In der Gaming-Branche sind raue Zeiten angebrochen, sogar bei Hit-Spielen wie Apex Legends. Die Autorin Heather Woodward hat über ein Jahr lang an einer neuen Figur für Apex Legends gearbeitet und stellte den Charakter euphorisch vor. Einen Tag später wurde sie gefeuert und erhielt eine E-Mail von Electronic Arts, die sie als objektiv lustig einstufte.

Das sagt die Entwicklerin: Die Entwicklerin Heather Woodward arbeitete seit April 2022 als Autorin bei Respawn an Apex Legends. Auf Bluesky sagt sie, dass sie weit länger als ein Jahr an ihrem „Baby“ saß, der neuen Heldin Sparrow, einem Wunderkind.

Am 29. April war es dann endlich so weit. Sparrow erblickte das Licht der Welt oder zumindest das Licht des Internets:

Meine Erstgeborene ist endlich da. Ich habe weit über ein Jahr an diesem süßen Ragazzo gearbeitet. Einen Trailer im Stil eines Musikvideos zu schreiben, war eine schwierige, aber lohnende Herausforderung, und ich kann es kaum glauben, dass ich meine Arbeit von dem unglaublichen Team von Sun Creature animiert sehen darf.

Der Trailer kam gut an, er hatte 561.000 Aufrufe und fast 17.000 Likes. Es wurde in den Kommentaren nur etwas gelästert, dass der Trailer schon durch einen Leak bekannt war:

Das war ihre erste Reaktion: Man merkt, dass die Anspannung von der Autorin abfiel. Auf Bluesky kommentierte sie die ersten Reaktionen überschwänglich mit einem Rudel an Emojis, freute sich über Fanart.

Es war offenbar ein großartiger Tag im Leben von Heather Woodward.

Autorin wird von EA gefeuert, nachdem ihr 1. Baby erschien

So ging es ihr am nächsten Tag: Nur einen Tag später stellte Heather Woodward fest, dass sie zu den 300 Leuten bei Respawn gehört, die von Electronic Arts gefeuert worden waren, nachdem man spontan zum Monatsende entschieden hatte, dass sich die Firma auf Apex Legends konzentriert und neue Projekte gestrichen werden. Da wurden dann einige hundert Mitarbeiter redundant.

Woodward schreibt, das sei schon komisch, dass sie ausgerechnet am nächsten Tag, nachdem sie ihre Heldin gezeigt hatte, gefeuert wurde. Aber na ja, solche Dinge passierten eben und ihre Zeit bei Apex Legends sei toll gewesen.

Autorin bekommt Werbe-Mail für ihren eigenen Charakter, als sie frisch entlassen wird

Das setzte dem Ganzen die Krone auf: Das Ganze hatte noch ein böses Nachspiel.

EA hat Heather Woodward eine Werbebotschaft geschickt: Ihr Charakter, den sie für Apex Legends designet hat, sei jetzt live im Spiel.

Die Autorin sagt: Das sei objektiv schon lustig, eine Mail für ihren Charakter an dem Tag zu bekommen, an dem sie gefeuert wurde. Und Woodward muss wissen, wovon sie spricht. Vor ihrer Zeit bei Apex Legends war sie Comedy-Autorin für Netlfix Is A Joke und NBC.

Das kann man nur bewundern, wie tapfer die Autorin mit diesem Rückschlag umgeht. Gerade in der aktuellen Lage mit KI und der Flaute in der Wirtschaft und im Gaming können viele Angestellte in der Gaming-Industrie nicht mehr lachen und tapfer sein: Entwickler erklärt, wie rücksichtslos ein Gaming-Studio in 5 Minuten geschlossen wurde, das 13 Jahre überlebt hat