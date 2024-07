Entwickler erklärt, wie brutal ein Gaming-Studio nach 13 Jahren geschlossen wurde, nachdem der Chef an Krebs starb

Wenn die Anteile an der eigenen Firma einmal verkauft sind und das Schicksal nicht mehr völlig in der eigenen Hand liegt, kann das offenbar seltsame Züge annehmen, wie die Entwickler bei Rumble feststellen.

Bereits 2015 verkaufte man eine Mehrheit der Anteile nach China an die Firma iDreamSky, offenbar um sich Zutritt zum chinesischen Markt zu verschaffen (via gamedeveloper ). Man braucht einen Partner in China, um dort Spiele vertreiben zu dürfen, sonst erhält man keine Lizenz.

2011 gründete Mark Spenner das Studio „Rumble“. Doch vor einem Monat verstarb der CEO an Krebs. Danach ging alles ganz schnell. Der Besitzer Forte macht das Studio dicht. Alle Mitarbeiter wurden nur in einem Zoom-Call entlassen. Der dauerte 5 Minuten.

