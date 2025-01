Spiel zu Elder Scrolls war auf Steam zuletzt 93 Prozent positiv, ist jetzt für immer offline

Am 30. Januar 2025 sind die Server von The Elder Scrolls: Legends offline gegangen. Der namhafte Konkurrent von Hearthstone war zuletzt auf Steam enorm positiv bewertet und hatte viele Fans, die sich jetzt sehr emotional von einem ihrer Lieblingsspiele verabschieden.

Was muss ich zu The Elder Scrolls: Legends wissen? Das Spinoff zur beliebten Rollenspielreihe von Bethesda war ein preisgekröntes, kostenloses Kartenspiel, das mit der Strahlkraft der Welt und Lore von Elder Scrolls erfolgreich in den Konkurrenzkampf mit Hearthstone, Magic und Co. treten wollte.

Seit dem Start der offenen Beta im August 2016 konnten alle Interessierten einen oder mehrere Blicke riskieren und munter Decks bauen, andere Spieler herausfordern oder die Solo-Kampagne ausprobieren. Offiziell ist Legends im März 2017 für PC erschienen. In den Folgemonaten folgten Versionen für macOS, iOS und Android.

Zwar konnte das Spiel dank der starken Marke, netter Ideen und regelmäßiger Updates eine Fan-Basis aufbauen, doch blieb der erhoffte finanzielle Erfolg aus. 2018 kam es daher bereits zum Relaunch. Nur ein Jahr später wechselte man in den Wartungsmodus. Im November 2024 folgte dann die Ankündigung, dass man am 30. Januar 2025 endgültig die Server abschalten wird.

Vielleicht finden Elder-Scrolls-Fans ja im Castles-Spinoff ein Ersatz für mobile Stunden:

Wie reagiert die Community auf das Ende? Dass Legends bis heute eine kleine, aber passionierte Fan-Basis besitzt, zeigen zwei Zahlen ganz wunderbar: In den vergangenen 30 Tagen kam das Spiel über Steam auf eine durchschnittliche Wertung von „Sehr positiv“ – dank 93 Prozent positiven Reviews. Gleichzeitig waren in dieser Zeit aber nie mehr als 286 Steam-Nutzer gleichzeitig in Legends aktiv.

Die Passion der Community zeigt sich aber auch in zahlreichen Posts, in denen Spieler Abschied von Legends nehmen.

Laew_Yrsiy schreibt auf Reddit: „Es waren gute 9 Jahre Spielzeit … Tausende von Spielen … Wir kennen uns vielleicht nicht, aber ich habe sicherlich viele von euch im Spiel getroffen. Ich danke euch allen, dass ihr meine Gegner wart. Besonders denen, die bis zum Ende durchgehalten haben. Wir sehen uns in Sovngarde …“

Ysmirs-Beard erklärt auf Reddit: „Es trifft mich im Moment sehr, ich bin froh, dieses Spiel mit einer so großartigen Gesellschaft geteilt zu haben.“

TurningRain nimmt ebenfalls Abschied auf Reddit: „Danke für all die unglaubliche Zeit, die wir zusammen erlebt haben. All die Wunder, all die tödlichen Prophezeiungen, sogar die geöffneten Oblivion-Tore. Prost, Leute. Mögen wir uns wiedersehen!“

Fyreflyre1 ist auch Reddit sichtlich emotional: „Vor fünf Jahren entdeckte ich ein Spiel, das, wie für viele von uns, zu einem festen Bestandteil meines Lebens geworden ist. […] Wir hatten das Glück, eines der großartigsten Spiele aller Zeiten zu erleben, und ich wünsche euch allen das Beste, während wir alle versuchen, die Lücke zu füllen, die dieses bemerkenswerte Stück Software hinterlassen wird.“

Anders als bei sterbenden MMORPGs gibt’s bei einem Kartenspiel wie The Elder Scrolls: Legends keine virtuelle Hauptstadt, in der die Community gemeinsam die letzten Minuten erleben und das Lieblingspiel ein letztes Mal ingame feiern kann. Stattdessen blieben den Fans nur ein paar letzte Kartenduelle, bis diese plötzlich von einer nüchternen Fehlermeldung unterbrochen wurden – wie etwa dieses Video auf YouTube zeigt.

