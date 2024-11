Ein Konkurrent von Hearthstone hat hunderte Fans und richtig gute Bewertungen auf Steam – Nach 7 Jahren muss das Spiel jetzt schließen

Elder Scrolls hat ein eigenes Kartenspiel wie Hearthstone auf Steam, doch nach Jahren ohne Update muss das Spiel jetzt schließen. Ein Blick auf die Spielerzahlen verrät, warum.

Was ist das für ein Spiel? The Elder Scrolls: Legends ist ein Online-Kartenspiel für den PC und Mobil-Geräte. Dabei orientiert sich das Spiel am Vorbild von Hearthstone und setzt auf Brett-Effekte und Action, um das triste Kartenspiel-Stigma loszuwerden.

Neben dem Spiel gegen andere Spieler dürfen die Gamer sich auch alleine gegen die KI stellen. Auch Deck-Building ist ein wichtiger Bestandteil des Spiels. Nun ist jedoch das Ende des Kartenspiels gekommen.

5 Jahre ohne Updates und jetzt ist Schluss

Wie lief das Spiel zuletzt? The Elder Scrolls: Legends lief zuletzt nicht mehr gut. Auf Steam erreichte das Spiel täglich nur noch Hunderte Fans zu Spitzenzeiten.

Zwar waren die Bewertungen auf Steam zuletzt sehr gut, jedoch hatten wohl zuletzt zu wenige Spieler auf Steam Interesse an dem Kartenspiel. Auch auf den Mobilen-Endgeräten war das Interesse wohl nicht groß genug für The Elder Scrolls: Legends, um das Kartenspiel am Leben zu halten, obwohl auch hier mit einer Bewertung von 3,8 Sternen im Google Play Store viele Spieler das Spiel gemocht haben dürften.

Als das Spiel 2017 veröffentlicht wurde, kamen noch viele Updates und Erweiterungen für das Kartenspiel. Im Jahr 2019 war dann jedoch Schluss. Das Spiel ging in den Wartungsmodus und erhielt seitdem keine Updates mehr.

Die Spielerzahlen auf Steam sanken seitdem auf ein paar hundert pro Tag und blieben auf diesem Niveau, bis jetzt die Nachricht über das Aus für The Elder Scrolls: Legends auf den Displays der Spieler erschien.

Wann ist Schluss? Die Server von The Elder Scrolls: Legends werden zum 30. Januar 2025 abgeschaltet. Am 25. Januar veranstalten die Spieler noch ein Turnier, um das Spiel ein letztes Mal zu feiern (via Reddit).

Die Spieler auf Reddit nehmen die Nachricht gemischt auf. Während viele traurig sind, zeigen sich andere noch glücklich darüber, dass das Spiel so lange ohne Update weiter laufen konnte.

Auch beim Vorbild Hearthstone scheint es nicht perfekt zu laufen. Das erste Mal seit dem Start des Kartenspiels haben die Entwickler kein neues Spielbrett veröffentlicht, was bei den Fans Sorgen bereitete: Viele dachten, Hearthstone sei nach der letzten Änderung tot, jetzt kommentiert Blizzard die Befürchtung