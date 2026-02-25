Spieler wurde in Elden Ring zum Helden, durfte dann 180 Tage nicht spielen, weil er einen albernen Tanz aufführte

Let Me Solo Her wurde in Elden Ring zur Legende und kehrt jetzt zurück, nachdem er von den Entwicklern für satte 180 Tage aus dem Spiel verbannt wurde. Der Grund war ein alberner Tanz.

Um wen geht es? Der Spieler Klein Tsuboi, besser bekannt als „LetMeSoloHer“, ist innerhalb der Community von Elden Ring zu einer Legende geworden. Er hat über 2.000 Spielern dabei geholfen, einen der stärksten Bosse im Spiel zu bezwingen: Malenia, Klinge von Miquella. 

Das alles hat LetMeSoloHer getreu seinem Namen ohne die Hilfe derer, die ihn gerufen haben, getan. Sein Outfit ist ebenfalls ikonisch, denn er trägt nichts am Leib, abgesehen von einem Krug, der sein Gesicht verdeckt, und zwei Schwertern.

LetMeSoloHer ist sogar so berühmt geworden, dass der Publisher von Elden Ring ihm ein Geschenk zugeschickt hat – inklusive Schwert.

Wie LetMeSoloHer zu dieser Legende wurde, zeigen wir euch im Video auf MeinMMO:

Ein halbnackter Spieler in Elden Ring wurde zur Community-Legende – Das ist seine Geschichte
Legende führt albernen Tanz auf, ist 180 Tage lang gesperrt

Was hat es mit diesem Bann auf sich? Fast 6 Monate lang konnte man LetMeSoloHer in Elden Ring gar nicht mehr antreffen. Das liegt aber nicht daran, dass er das Spiel aufgegeben hat, sondern weil er einen 180-tägigen Bann kassierte, der nun endete. 

Mit großer Freude verkündet er auf X.com: „Ich bin frei“.

In diesem Post erklärt er auch direkt, was der Grund für diesen Bann war: eine Mod, die auf den ersten Blick recht harmlos wirkt. Sie fügt dem Spiel lediglich einen etwas albernen Tanz aus Fortnite hinzu. Laut seiner eigenen Aussage hat er die Mod für ein Video von sich verwendet.

Dieser Tanz hatte jedoch harsche Konsequenzen, denn wegen der Online-Komponente von Elden Ring sind Mods eigentlich nicht erlaubt. Da half es auch nicht, dass ihm der Tanz wohl keinen spielerischen Vorteil verschaffte. Sein Elden-Ring-Account wurde trotzdem für 180 Tage gesperrt.

Seit seinem Aufstieg zur Berühmtheit hat LetMeSoloHer weitere Spiele von FromSoftware nachgeholt. Videos davon veröffentlicht er gelegentlich auf seinem YouTube-Kanal. Ein Boss aus Bloodborne war jedoch selbst für ihn ein schwerer Brocken: Ein Spieler hat den schwierigsten Boss in Elden Ring 2.000 Mal erledigt, doch ein Gegner aus Bloodborne war selbst für ihn eine Herausforderung

