Eine Stunde Gameplay zeigt: So gut sieht Phantasy Star Online 2: New Genesis aus

Mit Phantasy Star Online 2: New Genesis erscheint 2021 ein Online-Rollenspiel, das PSO 2 fortsetzt aber auch gleichzeitig eine Verbindung zwischen den beiden Spielen herstellt. Nun gab es eine Stunde an Gameplay zu sehen.

Was genau ist Phantasy Star Online 2: New Genesis? New Genesis ist im Grunde ein Sequel zu PSO 2, da es 1.000 Jahre später spielt aber gleichzeitig eine Art Neuauflage des Online-Rollenspiels darstellt. Ihr könnt zwischen dem „alten“ Spiel und dem neuen hin und her wechseln.

PSO 2: New Genesis bekommt eine neue Engine spendiert, von der auch das „alte“ Spiel profitiert.

Dieses Mal erkundet ihr eine Open World, anstatt kleine Areale.

In der Welt begegnen euch andere Spieler.

Das Klassensystem und die Fähigkeiten werden überarbeitet.

Erkundung steht mehr im Vordergrund. Ihr könnt beispielsweise schwimmen

Das Video könnt ihr euch über PSCP ansehen. Das Gameplay aus PSO 2: New Genesis startet ab etwa Zeitindex 18:55.

Phantasy Star Online 2: New Genesis macht optisch einen guten Eindruck.

Gameplay mit Open World, Kämpfen, Charakter-Editor und mehr

Was gab es jetzt zu sehen? Während eines 20-stündigen Livestreams rund um die Spiele-Reihe Phantasy Star gab es Gameplay aus Phantasy Star Online 2, Phantasy Star 0 und Phantasy Star Portable 2 zu sehen. Am Ende jedoch wurde auch eine Stunde PSO 2: New Genesis gezeigt.

Das Material sieht – trotz der nicht ganz so guten Bildqualität des Livestreams – sehr gut aus. Die Spieler erkunden die große Stadt, welche als Hub fungiert und betreten von dieser aus nahtlos die Wildnis. Immerhin spielt ihr dieses Mal in einer Open World.

In der Wildnis begegnen den Helden zahlreiche Monster, die vom Design her richtig interessant aussehen. Die Kämpfe laufen sehr schnell und actionbetont ab. Die Effekte der Waffen können sich absolut sehen lassen.

Darüber hinaus wurde das Schnellreise-System gezeigt, bei dem ihr Schnellreise-Punkte in der Welt freischalten müsst und euch dann dort immer wieder hin teleportieren lassen könnt.

Ebenfalls interessant ist der Charakter-Editor, über den ihr euch einen eigenen, individuellen Helden erschafft und dazu auf mehr Optionen zurückgreift, als das im „alten“ PSO 2 der Fall ist.

Ihr seht außerdem, wie die Charaktere schwimmen. Denn das Erkunden der Welt ist nun ein wichtiger Aspekt des Onlinespiels. Daher müsst ihr hin und wieder auch schwimmen.

Was für einen Eindruck macht das Spiel? Auch, wenn in dem Livestream nur eine Handvoll von Testern unterwegs waren, macht Phantasy Star Online 2: New Genesis deutlich mehr den Eindruck eines MMORPGs als das beim „alten“ Spiel der Fall ist. Alleine die Open World und dort auf andere Spieler treffen zu können, erinnert mehr an klassische Online-Rollenspiele als das Hub-System und die Instanzen von PSO 2.

Wann erscheint PSO 2: New Genesis? Eine Closed Beta soll Ende Januar oder Anfang Februar in Japan starten. Der Release des Online-Rollenspiels erfolgt weltweit irgendwann später im Jahr 2021 auf PC und Xbox One sowie Xbox Series X/S.

Ihr könnt euch auch jetzt schon in neue MMORPGs stürzen? Diese 4 sind 2020 bereits erschienen.