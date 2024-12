Eine Funktion in Pokémon TCG Pocket soll Kämpfe leichter machen, doch Spieler sind unzufrieden – Wann lohnt sich Autoplay?

In Pokémon TCG Pocket kann man Kämpfe automatisch vom Spiel erledigen lassen. Doch nicht immer haut das hin, wie gedacht.

Was ist das für eine Funktion? Das automatische Spielen könnt ihr in CPU-Kämpfen aktivieren. Gegen reale Gegenspieler geht das natürlich nicht.

Startet ihr ein Duell mit dem Computer, könnt ihr einfach im Spiel ein Häkchen beim Feld „Autom. An / Aus“ setzen. Das geht entweder:

Vor dem Match, unten rechts in der Ecke

Oder mitten im Match, rechts an der Seite

Habt ihr das getan, übernimmt das Spiel das Duell für euch und spielt, so gut es eben kann, gegen den CPU-Gegner. Ihr könnt während des Matches immer den Haken rausnehmen, um die Kontrolle wieder zu übernehmen.

Und das muss man ein Stück weit auch, denn unfehlbar ist die automatische Spielweise nicht.

Wie gut ist Autoplay in Pokémon TCG Pocket?

Grundsätzlich ist Autoplay in der Lage, die gegnerische CPU zu besiegen. Es hängt aber viel davon ab, was für ein Deck ihr nutzt, und was für ein Deck der Gegner nutzt.

Im Subreddit zu Pokémon TCG Pocket melden sich auch einige Spieler, die gar nicht zufrieden mit der Autoplay-Funktion sind. Mit 1.900 Upvotes hat der entsprechende Post dazu viel Aufmerksamkeit erregt (via reddit), und in den Kommentaren berichten Trainer von eher frustrierenden Erlebnissen.

Da berichten Spieler von unsinnigen Pokémon-Wechseln, wenn das aktive Pokémon doch den Sieg holen könnte.

Andere erwähnen generell sinnlose Aktionen, wie das Einsetzen eines Pokémon, nur um es mit Energie auszurüsten und es direkt wieder zurückzunehmen.

Das Spielen von X-Initiative, ohne dann zu wechseln.

Fehlende Angriffe, wenn man doch eigentlich gewinnen könnte.

Und andere Beispiele.

Lohnt sich Autoplay trotzdem? Am besten funktioniert Autoplay, wenn man trotzdem ein Auge darauf hat, was passiert. Dann kann man stets eingreifen, wenn man sichergehen will, dass auch der richtige Zug vollzogen wird.

Die einfachen CPU-Kämpfe schafft Autoplay recht zuverlässig, wenn man sich da die Belohnungen abholen will. Außerdem lohnt sich Autoplay, wenn man im Spiel noch nicht so recht durchsteigt und erstmal verstehen will, wie es überhaupt funktioniert.

In Kämpfen sollte man stets ein passendes Deck wählen, damit es die Autoplay-Funktion so leicht wie möglich hat. Mit einem Feuer-Deck kommt man besser gegen ein Bisaflor-Deck an, als mit einem Wasser-Deck – das gilt auch für die Autoplay-Variante. Die besten Decks in Pokémon TCG Pocket findet ihr hier.

Und: Nutzt es am besten nicht, wenn ihr spezifische Duell-Ziele erfüllen wollt, um euch bestimmte Belohnungen abzuholen. Denn die Funktion wird in erster Linie einfach versuchen, das Match zu gewinnen. Dabei noch bestimmte Parameter bewusst zu erfüllen, wird nach aktuellem Stand wohl eher nicht passieren.

Spielt ihr mit der Autoplay-Funktion, oder nehmt ihr das Ruder lieber selbst in die Hand? Erzählt es uns in den Kommentaren und teilt eure Tipps mit anderen Spielern. Und wenn ihr mal ein etwas verrückteres Deck spielen möchtet: Hier findet ihr ein Deck in TCG Pocket, das gewinnt, ohne richtig zu kämpfen.