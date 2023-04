Die Karte einer Superheldin in Marvel Snap war so verbuggt, dass sie nach kurzer Zeit wieder aus dem Spiel entfernt wurde. Jedoch winkt Spielern bald eine Entschädigung.

Kitty Pryde aka Shadowcat ist Teil der X-Men und verfügt über die Fähigkeit, durch Objekte zu “phasen”. So kann sie durch Wände laufen oder sich unantastbar machen. Doch im Vergleich zu den anderen großen Helden der X-Men war sie eher unscheinbar.

Doch im Kartenspiel “Marvel Snap” hat die unscheinbare Heldin jetzt ihren großen Auftritt, wenn auch unbeabsichtigt: Denn im Spiel sorgte Kitty Pryde jetzt für große Probleme. Und diese führten im ärgerlichsten Fall dazu, dass das ganze Spiel abstürzte, sobald sich die Heldin im Gegnerteam befand.

Hier seht ihr einen Trailer zu Marvel Snap:

Kitty Pryde zerlegte manchmal das gesamte Spiel

Die Karte von Kitty Pryde kam am 28. März ins Spiel. Am nächsten Tag veröffentlichte der Principal Game Designer Glenn Jones 5 Twitter-Posts, in denen er die Mechaniken der Figur im Detail erklärte und auf einige Bugs verwies.

Am 30. März, 2 Tage nach der Veröffentlichung, wurde die Karte von den Entwicklern zeitweise deaktiviert, wie sie in einem Post verkündeten. Weiter heißt es, man würde an dem großen Problem arbeiten, welches die Karte der Superheldin verursachen soll:

Manchmal würde das Spiel einfach abstürzen, wenn man gegen Kitty Pryde kämpfe. Daher würde man sie nun vorerst sowohl aus den Matches als auch aus dem Shop nehmen.

“Wir entschuldigen uns für diese Unannehmlichkeiten und werden alle Spieler zu einem späteren Zeitpunkt entschädigen. Wir arbeiten hart daran, dieses Problem zu beheben und werden Updates bereitstellen, sobald wir mehr Informationen erhalten […]”, heißt es am Ende des Posts.

Auf Discord gab es am 18. April 2023 dann ein großes Update bezüglich Kitty Pryde:

Wir haben nach Lösungen für die zahlreichen Probleme von Kitty Pryde gesucht. Wir haben jedoch festgestellt, dass dies grundlegende Änderungen an unserer aktuellen Spiel-Engine erfordern würde. Anstatt das gesamte Regelwerk des Spiels zu ändern oder eine teilweise fehlerhafte Karte neu zu veröffentlichen, überarbeiten wir Kittys Design, um ihre bestehenden Gameplay-Synergien und Ziele auf einfachere Weise zu erfüllen.

Man arbeite aktuell daran, die Karte neu zu gestalten. Die Superheldin würde dann in einer neuen Version im Mai-Patch in das Spiel zurückkehren.

Die Spieler, welche die Karte bereits besitzen, erhalten als Kompensation 8.000 Tokens sowie einen Kitty Pryde Base Avatar. Darüber hinaus bekommen alle Spieler die neue Version der Superheldin kostenlos im Mai-Patch.

