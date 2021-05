Der 8-jährige Junge Bryson Kliemann sammelt gerne Pokémon-Karten. Außerdem hat er einen kleinen Welpen, den er sehr gern hat. Als der Hund jedoch an einer tödliche Seuche erkrankte, hatte der Junge aber keine andere Option, als seine Karten zu verkaufen, um die teure Behandlung für den Welpen zu bezahlen. Doch die Sache ging besser aus, als erwartet.

Was ist passiert? Der Junge Bryson Kliemann aus West Virginia hat einen treuen Hund namens Bruce. Der 8-jährige Junge hat zwar zwei ältere Geschwister, die aber nur zusammen spielen und nicht mit ihm. Daher ist der Hund sein einziger konstanter Spielkamerad. Neben dem Hund bereitet Bryson aber noch seine stetig wachsende Sammlung an Pokémon-Karten viel Freude.

Doch dann wurde Bruce plötzlich krank und man stellte das gefürchtete Parovirus (via Wikipedia) beim Hund fest. Diese Krankheit ist vor allem für Welpen gefährlich und führt oft zum Tod.

Eine Behandlung ist allerdings möglich, doch sehr teuer. Um die 700 US-Dollar sollte die Behandlung kosten, um den Hund zu retten. So viel Geld hatte Bryson nicht und seine Familie konnte diese Summe ebenfalls nicht aufbringen.

Junge verkauft Pokémon-Karten aus Not doch die Community unterstützt ihn

Was hat der Junge gemacht? In seiner Not erinnerte sich Bryson daran, das Pokémon-Karten seit 2020 eine absurde Steigerung im Wert erfahren haben. So gab es Fälle, in denen Karten und auch unverpackte Displays für absurde Preise über den Tisch gingen:

Daher beschloss Bryson schweren Herzens, sich von den Karten zu trennen und so dem Hund die lebensrettende Behandlung zu ermöglichen.

Ich weiß, dass jeder Pokémon-Karten mag, daher habe ich beschlossen, sie zu verkaufen.

Der Junge baute daraufhin eine Art improvisierten Verkaufsstand neben der Straße auf. Ein Schild mit der Aufschrift „Pokémon 4Sale“ sollte potenzielle Kunden aufmerksam machen, während der Junge stoisch ausharrte und sogar ein paar Karten verkaufen konnte.

Mutter richtet Online-Kampagne ein: Die Mutter von Bryson entschied sich, ihrem Sohn zu helfen und verbreitete die Nachricht im Internet. Das führte wiederum zu einer GoFundMe-Kampagne, bei der eigentlich nur 800 US-Dollar angefragt wurden. Am Ende kam mehr als die doppelte Summe zustande und über 1.800 Dollar landeten im Topf. Damit konnte Bryson seinen geliebten Welpen retten und es blieb noch genug Geld übrig, um für weitere Impfungen und Behandlungen des Hundes zu zahlen.

Außerdem muss der Bub jetzt nicht alle seine Karten verkaufen. Er hat nun also sowohl Karten als auch den Hund und kann sich an beidem erfreuen. Dass Verkäufe von wertvollen Karten auch übel schiefgehen können, zeigt ein anderes Beispiel. Dort hat jemand eine wertvolle Pokémon-Karte im Wert von 60.000 US-Dollar verschickt und auf dem Postweg verschwand die Karte dann auf Nimmerwiedersehen im Paket-Limbus!