Ein Fan kündigt seinen Job, entwickelt ohne Erfahrung ein neues Box-Spiel auf Steam – Nun wollen die besten Profis rein

Ash Habib ist ein Box-Fan aus England, der genervt davon war, dass keine neuen Spiele wie Fight Night von EA mehr erscheinen. Er kündigte dafür seinen Job und gründete ein eigenes Entwickler-Studio, obwohl er selbst keine Erfahrung darin hatte. Inzwischen ist sein Spiel auf Steam und kommt gut an.

Was ist das für ein Spiel? Undisputed erschien am 31. Januar im Early Access auf Steam und hat seitdem über 6.300 Reviews bekommen, die zu 78 % positiv ausfallen. Sein Ziel war und ist es, eine möglichst realistische Box-Simulation zu entwickeln.

Er startete damit, Tutorial-Videos zur Unity Engine zu schauen und ein 2D-Spiel zu entwickeln. Nach kurzer Zeit bemerkte er jedoch, dass auch eine 3D-Version möglich war. Zusammen mit seinen Brüdern gründete er 2020 das Studio Steel City Interactive, wo inzwischen 50 Personen an Undisputed arbeiten.

Das Box-Spiel setzt auf:

Ihr könnt gegen KI-Gegner mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden, aber auch Online gegen andere Spieler kämpfen.

Wie verlief die Entwicklung des Spiels? Laut Ash Habib, der bei einem Event ausführlich mit PCGamer gesprochen hat, war sein großes Ziel, das Spiel so akkurat wie möglich zu machen. So sollten auch die realen Größen und die Reichweite der Schläge eine Rolle spielen. Er erklärte dazu:

Ich habe eine Wunschliste mit allem, was ich mir jemals in einem Box-Spiel gewünscht habe. Ich kann mich bei niemandem beschweren, dass ich das nicht in das Spiel eingebaut habe. Also haben wir in der Vorproduktionsphase mit einem sehr jungen und sehr kleinen Team einfach versucht, alles einzubauen, was wir können. Ich möchte, dass das Spiel so technisch wie möglich ist, aber auch Spaß macht.