Ehemaliger LoL-Profi spricht über Änderungen, die er sich für die Preseason 2024 wünscht

Ehemaliger LoL-Profi Nemesis spricht über seine Wunschliste für die kommende Preseason in League of Legends. MeinMMO verrät euch, was für Ideen und Wünsche er hat.

League of Legends ist ein sich ständig weiterentwickelndes Spiel, das immer wieder Anpassungen und Verbesserungen erfordert.

Einer der bekanntesten ehemaligen Profispieler, Nemesis, hat kürzlich seine Gedanken zur aktuellen Meta geteilt und eine umfangreiche Wunschliste für Änderungen in der Preseason 2024 vorgelegt, die er sich von Riot Games erhofft.

Wir werfen einen genaueren Blick auf seine Wünsche und Ideen für die kommende Season.

Hier könnt ihr die diesjährige League of Legends Worlds-Hymne anhören und euch das Musikvideo anschauen:

Wer ist Nemesis?

Tim Nemesis Lipovšek ist ein ehemaliger League of Legends-Profispieler, der von 2018 bis 2020 bei Fnatic als Midlaner spielte.

Lipovšek ist ein ehemaliger League of Legends-Profispieler, der von 2018 bis 2020 bei Fnatic als Midlaner spielte. Inzwischen ist er ein Vollzeit-Streamer auf Twitch für Gen.G, einer führenden E-Sport-Organisation. Gen.G Esports zählt als zweit größter Favorit in den LoL Worlds 2023. Ihr Midlaner Chovy schafft einen Rekord bei den Worlds, den nichtmal Faker aufstellen konnte.

Nemesis wünscht sich umfangreiche Änderungen für die Preseason

Welche Änderungen wünscht sich Nemesis? Er betonte zunächst am Anfang seines Videos auf YouTube, dass er im Moment mehr Spaß am Spiel habe als in den letzten Monaten.

Riot Games hätte laut ihm in letzter Zeit einige positive Veränderungen vorgenommen. Eine dieser Änderungen, die er positiv erwähnte, seien die Jungle-Nerfs.

Hier könnt ihr sein YouTube-Video sehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt via YouTube

Doch er spricht auch einige negative Punkte vom derzeitigen Stand des Spiels an. Eine der Hauptanliegen von Nemesis ist, dass League of Legends in der aktuellen Season zu stark auf Crowd Control (CC) ausgerichtet sei.

Obwohl CC im Teamkampf von großer Bedeutung sei, glaubt er, dass es nicht das einzige Element sein sollte, das dem Spiel zugrunde liegt.

Seiner Meinung nach sollte es mehr Möglichkeiten geben, CC mit Tenacity oder CC-Reduzierung zu kontern.

Ein Beispiel für die Bedeutung von CC im Spiel sind Champions wie Malphite, Amumu, Sejuani, Rakan, Nautilus, K’Sante, Leona oder auch Orianna, die über starke CC-Fähigkeiten verfügen und im Teamkampf entscheidend sein können.

Nemesis spricht auch über die Notwendigkeit einer besseren Balance im Spiel, insbesondere für Champions, die seit langer Zeit keine Anpassungen erhalten haben. Als Beispiel nennt er den Supporter Rakan und die Dominanz von Op-Champions wie K’Sante, der kürzlich in Patch 13.20 überarbeitet wurde. Die Champions sollten laut ihm ausgeglichen werden, um ein faires Spielerlebnis zu gewährleisten.

Was er auch noch erwähnt:

Laut Nemesis sei der Chemtech-Dragon schrecklich . Er würde gerne sehen, dass der Chemtech-Dragon entweder gebufft oder entfernt wird.

. Er würde gerne sehen, dass der Chemtech-Dragon entweder gebufft oder entfernt wird. Eine Überarbeitung von Corki würde er sich auch wünschen. Er betont dabei auch, dass Corki ein Champion sei, den er gerne spiele, aber nicht gerne gegen ihn spiele.

Insgesamt sind die Ideen von Nemesis interessante Ansätze zur Verbesserung von League of Legends. Es bleibt abzuwarten, ob seine Wünsche tatsächlich von Riot Games berücksichtigt werden.

Mit Sicherheit wird es zahlreiche Änderungen für die neue Season geben. Die Preseason 2024 soll am 20. November 2023 auf dem PBE eingeführt werden.

Mehr zu LoL: Den besten Spieler Europas hättet ihr früher sicher nicht im Team haben wollen