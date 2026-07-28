EA Sports FC 26 hat seine Spieler auf Steam verdoppelt und ist nun beliebter als jemals zuvor. Das steckt hinter dem plötzlichen Aufschwung.

Wie steht es gerade um EA SPORTS FC 26? Das Fußballspiel von Electronic Arts ist gerade auf Steam beliebter als jemals zuvor. Am Sonntag, dem 26. Juli 2026, konnte das Spiel einen neuen Höchstwert von 159.730 zeitgleich aktiven Spielern verzeichnen.

EA SPORTS FC 26 hat es damit in den vergangenen 60 Tagen geschafft, die Spielerzahlen auf Steam zu verdoppeln, denn noch Ende Mai lagen die täglichen Höchstwerte bei rund 70.000 – 80.000 Spielern. Zudem pulverisierte man im gleichen Atemzug die Höchstwerte der Vorgänger FC 24 und FC 25.

Video starten EA SPORTS FC 27 zeigt im offiziellen Enthüllungs-Trailer, was neu ist Autoplay

Fußball-Weltmeisterschaft und Futties sorgen für Spieleransturm

Wie kam es zu dem Anstieg? Das ist wahrscheinlich ein Mix aus verschiedenen Faktoren. Zum einen startete am 11. Juni die Fußball-Weltmeisterschaft, die am 19. Juli 2026 ihr Ende fand. Mit dem WM-Beginn stiegen sofort die Spielerzahlen:

Am 12. Juni: 101.000

Am 13. Juni: 124.000

am 14. Juni 126.000

Das Fußballfieber hat die Menschen gepackt und wochenlang beschäftigt. Am 12. Juli 2026 spielten schließlich 149.000 zeitgleich. Hinzu kam, dass man während der WM zusätzliche Punkte für den Battle Pass sammeln konnte.

Der zweite Spieleransturm folgte dann am Freitag, dem 24. Juli 2026: Die FUTTIES wurden in EA SPORTS FC 26 gestartet, in dessen Rahmen ihr euch in Ultimate Team nun vier Wochen lang starke Karten von verschiedenen Spielern sichern könnt. Mehrere starke FUTTIES könnt ihr euch im Ultimate Team auch mit Quests sichern, ohne Geld auszugeben. Auch das lockt Spieler an.

Schaut ihr jetzt mit den FUTTIES auch mal wieder rein? Schreibt es uns in die Kommentare!

Die FUTTIES sind bereits seit Jahren ein Highlight für die FUT-Community von EA SPORTS FC und locken Jahr für Jahr ein letztes Mal Spieler auf die Server. Es ist die große Sommer-Kampagne, mit der Fans nochmal Spaß haben sollen, ehe dann der Nachfolger releast und EA SPORTS FC 26 zu Ruhe gebettet wird.

EA SPORTS FC 27 wird am 25. September 2026 veröffentlicht. Zeitgleich endet der Live-Service für FC 26, das folglich keine Inhalts- oder Kader-Updates mehr erhält. Die Server bleiben zwar online, der der Fokus der Entwickler wechselt dann zum neuen Spiel.

Falls ihr zu EA SPORTS FC 27 auf dem Laufenden bleiben und nichts verpassen wollt, speichert euch den folgenden Artikel ab. Dort sammeln wir für euch fortlaufend die wichtigsten Informationen zum Spiel: EA Sports FC 27: Release, Trailer, WebApp und mehr – Alle wichtigen Infos in der Übersicht